В Новокузнецке работает немало фирм, которые оказывают некачественные услуги, и горожанам приходится с ними судится для восстановления справедливости. Однако, обращаясь к юристам нужно быть также предельно внимательными.

Согласно статистике, порядка 70% юристов — жулики, считает адвокат Евгений Ильченко. Недобросовестные юридические организации есть и в Новокузнецке. Они бросают тень на профессиональных юристов.

«Расскажу о том, как я клюнула на удочку мошенников, именуемых также юридическое агентство «Доброе дело. Мне нужно было сделать реструктуризацию долга через суд. Рекламу агентства увидела по телевидению. Естественно, первая мысль о том, что раз уж по телевидению рекламируют, значит, здесь работают профессионалы. Однако, считаю, это и есть первая ступенька их мошеннической схемы — таким образом расположить к себе людей», — цитирует обращение одной из горожанок профессиональный юрист Евгений Ильченко.

Столкнувшись с некомпетентными конторами многие люди теряют веру в юристов, да и в закон в целом.

«Ко мне часто приходят люди и рассказывают о том, что их обманули мошенники-юристы. Люди приходят к ним в надежде получить помощь, а в результате — дела затягиваются, люди платят кучу денег, ждут, но безрезультатно!», — отметил Евгений.

Побеседовав с юристом юридического агентства «Негодова и партнёры» Диной Халеевой, мы выяснили, что жалобы на компанию «Доброе дело» поступали и к ним. Так, одному из их клиентов удалось взыскать с «Доброго дела», в общей сложности, более 23 тысяч рублей.

В итоге новокузнечанин не только вернул свои деньги, но и взыскал неустойку и штраф.

Кроме этого, Управление Роспотребнадзора обратилось в суд с иском к ООО Юридическая компания «Доброе дело». Однако представитель ответчика в суд не явился, хотя был извещён.

Несмотря на это суд требования Роспотребнадзора удовлетворил и признал противоправными действия юридической компании «Доброе дело» по части включения в договоры условия, ущемляющие права граждан, а также довести до новокузнечан решения суда через СМИ.

По словам экспертов первое, что вас должно насторожить при обращении в подобные агентства — это обещания решить все ваши проблемы быстро и в полном объёме. Также не лишним будет изучить рынок юридических услуг, узнать рекомендации и отзывы о той или иной организации.

«Избегайте тех, кто заранее дает вам гарантии, либо обещает 100% дело выигрышное, только заключите со мной соглашение. Это самый верный признак низкой компетенции среди юристов», — комментирует ситуацию Евгений Ильченко.

Юристов сейчас много, поэтому, выбирая их, будьте осторожны, иначе кроме головной боли и новых проблем вы ничего не получите.