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Юристы бьют тревогу: новокузнечане становятся жертвами «Доброго дела»

Сегодня 13:00
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
uhelp.pro

В Новокузнецке работает немало фирм, которые оказывают некачественные услуги, и горожанам приходится с ними судится для восстановления справедливости. Однако, обращаясь к юристам нужно быть также предельно внимательными.

Согласно статистике, порядка 70% юристов — жулики, считает адвокат Евгений Ильченко. Недобросовестные юридические организации есть и в Новокузнецке. Они бросают тень на профессиональных юристов.

«Расскажу о том, как я клюнула на удочку мошенников, именуемых также юридическое агентство «Доброе дело. Мне нужно было сделать реструктуризацию долга через суд. Рекламу агентства увидела по телевидению. Естественно, первая мысль о том, что раз уж по телевидению рекламируют, значит, здесь работают профессионалы. Однако, считаю, это и есть первая ступенька их мошеннической схемы — таким образом расположить к себе людей», — цитирует обращение одной из горожанок профессиональный юрист Евгений Ильченко.

Столкнувшись с некомпетентными конторами многие люди теряют веру в юристов, да и в закон в целом.

«Ко мне часто приходят люди и рассказывают о том, что их обманули мошенники-юристы. Люди приходят к ним в надежде получить помощь, а в результате — дела затягиваются, люди платят кучу денег, ждут, но безрезультатно!», — отметил Евгений.

Побеседовав с юристом юридического агентства «Негодова и партнёры» Диной Халеевой, мы выяснили, что жалобы на компанию «Доброе дело» поступали и к ним. Так, одному из их клиентов удалось взыскать с «Доброго дела», в общей сложности, более 23 тысяч рублей.

В итоге новокузнечанин не только вернул свои деньги, но и взыскал неустойку и штраф.

Кроме этого, Управление Роспотребнадзора обратилось в суд с иском к ООО Юридическая компания «Доброе дело». Однако представитель ответчика в суд не явился, хотя был извещён.

Несмотря на это суд требования Роспотребнадзора удовлетворил и признал противоправными действия юридической компании «Доброе дело» по части включения в договоры условия, ущемляющие права граждан, а также довести до новокузнечан решения суда через СМИ.

По словам экспертов первое, что вас должно насторожить при обращении в подобные агентства — это обещания решить все ваши проблемы быстро и в полном объёме. Также не лишним будет изучить рынок юридических услуг, узнать рекомендации и отзывы о той или иной организации.

«Избегайте тех, кто заранее дает вам гарантии, либо обещает 100% дело выигрышное, только заключите со мной соглашение. Это самый верный признак низкой компетенции среди юристов», — комментирует ситуацию Евгений Ильченко.

Юристов сейчас много, поэтому, выбирая их, будьте осторожны, иначе кроме головной боли и новых проблем вы ничего не получите.

Комментарии 12
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2
2 0
У них на сайте гарантия результата 101 процент)))
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2
5 5
А Евгений Ильченко НЕ адвокат. Его нет в алфавитном списке адвокатов КО на сайте адвокатской палаты. Если сам так назвался, значит сам не лучше "доброго дела". Если вы (ВГ) его так назвали-значит элементарных понятий не знаете.
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Катя
7 0
Ильченко не адвокат а простой юрист. Адвокат и юрист это разные вещи!!!! Не надо путать.
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2
5 0
Ильченко не адвокат а простой юрист. Адвокат и юрист это разные вещи!!!! Не надо путать.
Правильно. Все адвокаты юристы, но не каждый юрист адвокат)
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2 2
Ильченко конкурентов устраняет)))
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Ветер перемен...
9 0

Комментарий удален в соответствии с правилами публикаций комментариев.

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Ветер перемен...
0 0
...освещающий только ОСТРЫЕ темы... \ извиняюсь, Т9.
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Штиль застоя
1 0

Комментарий удален в соответствии с правилами публикаций комментариев.

С чего это 10-ка независимый канал? Он еще при Алиевой (ГТРК "Кузбасс") перешел под контроль областной власти, когда Павлов с Неустроевым впали в немилость.
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Ветер перемен...
0 0
ВГ,я вас понимаю,за удалённый комментарий. Всё ок. Но факт,есть факт.
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123
3 0
Страшно то, что люди попавшие в трудную ситуацию действительно идут за помощью, а в результате еще больше завязывают петлю на шее. И как они потом могут верить другим? На Бардина тоже сидел "Антибанкир" собирал деньги и не более того, столько жалоб на него было, а толку? Надо их лишать лицензии и возможности работать на этом поприще вообще. Может тогда этих "умников развести народ" станет меньше?
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Люся
1 0
Правильно что подняли эту тему! Эти агенства, все, что адвокатские конторы, что юридические, обнаглевшие в корень, их самих надо судить. В агенство "доброе дело" обращалась не один раз и поняла что там очень слабенькие девочки-юристы как профессионалы. Мне они всегда отказывали даже в составлении заявления, заявляя, а вдруг та сторона подаст на нас заявление в суд?! Агенство "Негодова и партнёры", юрист тоже просто отказалась составлять заявление в суд т.к. типо дело невыигрошное, с врачами иметь сложно дела. И чтобы я деньги зря не потратила на заявление, отказалась его составлять. Ну хотя бы честно призналась юрист в своих силах. В коллегии адвокатов на Металлургов 37, адвокат Марченко тоже отказалась составить заявление. Как-то все боятся иметь дело с врачами или просто боятся??? За много лет не могу найти стоящего юриста или адвоката. Юрист Ильченко Евгений тоже хотел просто заработать на моей ситуации, но я отказалась от его услуг. С ним вообще очень сложно общаться. Товарищ на своей волне.
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