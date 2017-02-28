По данным синоптиков сегодня, 21 октября, в области ожидаются осадки в виде снега.

Также на дорогах возможет гололёд. Водителям рекомендуют отказаться от дальних поездок и быть предельно внимательными на дороге.

В Управлении МЧС по Кемеровской области отметили, что все коммунальные службы переведены в режим повышенной готовности, чтобы не допустить заторов в связи со снегопадом на дорогах и магистралях.

Специалисты Кемеровского гидрометцентра рассказали, что погода на этой неделе обещает быть тёплой и снежной. Каждый день обещают осадки в виде снега.

Сегодня в Кемеровской области днём температура будет 0,-5°С, в ночь понизится до -4,-9°С.

В среду, четверг и пятницу погода останется такой же. Снегопад продолжится. В выходные обещают небольшое похолодание.