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МЧС предупреждает кузбассовцев об обильном снегопаде

Сегодня 13:25
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Автор:
Кристина Ковалёва
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Kuer.org

По данным синоптиков сегодня, 21 октября, в области ожидаются осадки в виде снега.

Также на дорогах возможет гололёд. Водителям рекомендуют отказаться от дальних поездок и быть предельно внимательными на дороге.

В Управлении МЧС по Кемеровской области отметили, что все коммунальные службы переведены в режим повышенной готовности, чтобы не допустить заторов в связи со снегопадом на дорогах и магистралях.

Специалисты Кемеровского гидрометцентра рассказали, что погода на этой неделе обещает быть тёплой и снежной. Каждый день обещают осадки в виде снега.

Сегодня в Кемеровской области днём температура будет 0,-5°С, в ночь понизится до -4,-9°С.

В среду, четверг и пятницу погода останется такой же. Снегопад продолжится. В выходные обещают небольшое похолодание.

Комментарии 1
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Zz
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Ничего,что уже ноябрь заканчивается,а у вас все октябрь! Вы работайте хоть немного головой!
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