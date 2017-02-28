Новосибирск НовокузнецкКемерово Другой
18+
Гид по городу
Здоровый город
Недвижимость
Мнения
Обзоры
В ритме города
Фотогород
Происшествия
Справочник
Гид по городу

В Новокузнецке открыли супермаркет распродаж «Галамарт»

Сегодня 14:06
аватар автора
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ВКонтакте

В ТРЦ «Планета» вовсю работает супермаркет распродаж «Галамарт».

Его открыли 19 ноября, сообщает Novokuznetsk.su. Как стало известно ВашГород.ру, супермаркет находится на втором этаже торгового центра, рядом с контактным зоопарком «Живая сказка».

Напомним, «Галамарт» — магазин, как утверждается на его сайте, с постоянными распродажами. Цены в нём стартуют от 9 рублей.

Как уже сообщал ВашГород.ру, ранее в СМИ заявляли, что «Галамарт» появится в Новокузнецке только в 2018 году.

Ваш комментарий будет первым.
Добавить комментарий
Размещение рекламы
Для пресс-релизов
Правила использования материалов
Контактная информация
Справочник
Новости Новосибирска - ВашГород.ру
2005-2017 – ВашГород.ру
18+

Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.

Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.

Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.

ВСЕ НОВОСТИ