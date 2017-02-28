В ТРЦ «Планета» вовсю работает супермаркет распродаж «Галамарт».

Его открыли 19 ноября, сообщает Novokuznetsk.su. Как стало известно ВашГород.ру, супермаркет находится на втором этаже торгового центра, рядом с контактным зоопарком «Живая сказка».

Напомним, «Галамарт» — магазин, как утверждается на его сайте, с постоянными распродажами. Цены в нём стартуют от 9 рублей.

Как уже сообщал ВашГород.ру, ранее в СМИ заявляли, что «Галамарт» появится в Новокузнецке только в 2018 году.