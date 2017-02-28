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Кемеровская пенсионерка несколько месяцев добивалась ремонта дырявой крыши

Сегодня 14:30
Автор:
Полина Лазарева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
infpol.ru

80-летняя пенсионерка из Кемерова несколько месяцев не могла добиться от РЭУ-9 ремонта крыши.

В мае 2017 года кемеровчанка пожаловалась на протечку круши, в УК составили акт затопления квартиры, однако ремонт так и не сделали. Из-за этого пенсионерка была вынуждена пользоваться всего одной из двух комнат своей квартиры — после дождя с потолка лилась вода.

Бабушке помогли в Центре защиты прав граждан «Справедливая Россия». Специалисты составили жалобу на бездействие УК в прокуратуру, но перед этим пожилая женщина показала копию в РЭУ.

После этого в конце октября управляющая компания отремонтировала крышу. В квартире оштукатурили потолок и переклеили обои. Ремонт обошёлся РЭУ в 24 тысячи рублей.

Комментарии 1
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закономерно
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кому в этой стране нужны пенсионеры.
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