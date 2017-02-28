80-летняя пенсионерка из Кемерова несколько месяцев не могла добиться от РЭУ-9 ремонта крыши.
В мае 2017 года кемеровчанка пожаловалась на протечку круши, в УК составили акт затопления квартиры, однако ремонт так и не сделали. Из-за этого пенсионерка была вынуждена пользоваться всего одной из двух комнат своей квартиры — после дождя с потолка лилась вода.
Бабушке помогли в Центре защиты прав граждан «Справедливая Россия». Специалисты составили жалобу на бездействие УК в прокуратуру, но перед этим пожилая женщина показала копию в РЭУ.
После этого в конце октября управляющая компания отремонтировала крышу. В квартире оштукатурили потолок и переклеили обои. Ремонт обошёлся РЭУ в 24 тысячи рублей.
Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.
Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.
Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.