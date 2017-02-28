Жители Куйбышевского района оказались в непростой ситуации. Изначально трубы отопления были чуть тёплые, а потом и вовсе остыли.
Ранее ВашГород.ру рассказывал, что жители Дальнего Куйбышева жалуются на холод в домах. Как накануне пояснили в администрации, идёт регулировка температурного режима, именно поэтому в некоторых домах может быть холодно.
Но по словам одного из горожан, дело совсем в другом. По мнению Дениса Щедрина, который вышел на одиночный пикет несколько дней назад, проблема кроется в нехватке угля на котельных.
Регулировка температур закончилась, однако 21 ноября батареи в домах жителей полностью остыли. Как пояснили журналистам ВашГород.ру в пресс-службе администрации Новокузнецка, это связано с плановой заменой запорной арматуры.
Работы завершены и уже начался запуск тепла. Поэтому в домах станет тепло уже до конца дня, тем более, что по словам чиновников на котельную в Куйбышевском районе привезли свежий уголь.
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