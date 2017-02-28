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В районе Новокузнецка нет тепла: ответ администрации

Сегодня 14:45
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Kblg.ru

Жители Куйбышевского района оказались в непростой ситуации. Изначально трубы отопления были чуть тёплые, а потом и вовсе остыли.

Ранее ВашГород.ру рассказывал, что жители Дальнего Куйбышева жалуются на холод в домах. Как накануне пояснили в администрации, идёт регулировка температурного режима, именно поэтому в некоторых домах может быть холодно.

Но по словам одного из горожан, дело совсем в другом. По мнению Дениса Щедрина, который вышел на одиночный пикет несколько дней назад, проблема кроется в нехватке угля на котельных.

Регулировка температур закончилась, однако 21 ноября батареи в домах жителей полностью остыли. Как пояснили журналистам ВашГород.ру в пресс-службе администрации Новокузнецка, это связано с плановой заменой запорной арматуры.

Работы завершены и уже начался запуск тепла. Поэтому в домах станет тепло уже до конца дня, тем более, что по словам чиновников на котельную в Куйбышевском районе привезли свежий уголь.

Комментарии 8
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Денис
17 0
Как эти сказки чиновников достали, не пора вам господин Кузнецов уйти в отставку и дать людям спокойно жить. Ну не руководитель ты !
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й
6 1
Как эти сказки чиновников достали, не пора вам господин Кузнецов уйти в отставку и дать людям спокойно жить. Ну не руководитель ты !
Да пора, пора! Пусть уходит, посадят ведь.
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Ъ
9 0
Денег нет. Вы держитесь здесь! Хорошего вам настроения и здоровья.
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z
0 0
Чет паблики на ВГ все худее и худее, пора отсюда тикать.
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Ъ
1 2
Чет паблики на ВГ все худее и худее, пора отсюда тикать.
Ага, сходи на Сити-н. Там криминал, ДТП, реклама и пропажа собачек. Получишь удовольствие!
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Георгий
7 0
Планово запорную арматуру меняют летом в период 14 дней, отведенных законом для этой работы. А сейчас, в отопительный сезон - это преступление, покрываемое Администрацией.
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Денис
5 0
Планово запорную арматуру меняют летом в период 14 дней, отведенных законом для этой работы. А сейчас, в отопительный сезон - это преступление, покрываемое Администрацией.
Пару тройку чиновников за такую подготовку к отопительному сезону на зону отправили и такого бардака мы больше никогда не видели!!! Кузнецова в отставку!!!!!!!!
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