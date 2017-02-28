За безрассудный поступок мужчине придётся нести ответственность.

На парковке возле одного из гипермаркетов в Новокузнецке мужчина решил развлечь себя и свою дочь, пока супруга отправилась за покупками. Вот только способ выбрал не самый безопасный.

Мужчина прикрепил санки тросом к машине и стал катать ребёнка по парковке. Новокузнечане, ставшие свидетелями, позвонили в полицию, а происходящее сняли на видео.

Известно, что мужчиной заинтересовались не только сотрудники ГИБДД, но и инспекции по делам несовершеннолетних. Как сообщают «Вести-Кузбасс» мужчина понесёт наказание за нарушение правил перевозки детей, а также за ненадлежащее воспитание ребёнка.

Ранее ВашГород.ру рассказывал, что выходка другого сибиряка вызвала массовое осуждение. Мужчина прокатил свою маленькую дочь на окне машины