За безрассудный поступок мужчине придётся нести ответственность.
На парковке возле одного из гипермаркетов в Новокузнецке мужчина решил развлечь себя и свою дочь, пока супруга отправилась за покупками. Вот только способ выбрал не самый безопасный.
Мужчина прикрепил санки тросом к машине и стал катать ребёнка по парковке. Новокузнечане, ставшие свидетелями, позвонили в полицию, а происходящее сняли на видео.
Известно, что мужчиной заинтересовались не только сотрудники ГИБДД, но и инспекции по делам несовершеннолетних. Как сообщают «Вести-Кузбасс» мужчина понесёт наказание за нарушение правил перевозки детей, а также за ненадлежащее воспитание ребёнка.
Ранее ВашГород.ру рассказывал, что выходка другого сибиряка вызвала массовое осуждение. Мужчина прокатил свою маленькую дочь на окне машины
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