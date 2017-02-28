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Кузбассовцы в шоке — мужчина катал дочь на санках, привязанных к машине

Сегодня 15:00
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Автор:
Кристина Ковалёва
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Pxhere.com

За безрассудный поступок мужчине придётся нести ответственность.

На парковке возле одного из гипермаркетов в Новокузнецке мужчина решил развлечь себя и свою дочь, пока супруга отправилась за покупками. Вот только способ выбрал не самый безопасный.

Мужчина прикрепил санки тросом к машине и стал катать ребёнка по парковке. Новокузнечане, ставшие свидетелями, позвонили в полицию, а происходящее сняли на видео.

Известно, что мужчиной заинтересовались не только сотрудники ГИБДД, но и инспекции по делам несовершеннолетних. Как сообщают «Вести-Кузбасс» мужчина понесёт наказание за нарушение правил перевозки детей, а также за ненадлежащее воспитание ребёнка.

Ранее ВашГород.ру рассказывал, что выходка другого сибиряка вызвала массовое осуждение. Мужчина прокатил свою маленькую дочь на окне машины

Комментарии 14
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Саня
2 0

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Ъ
13 4
Кузбасский кузбассовец из Кузбасса прокатил маленькую кузбассовку по Кузбассу.
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Анонимный пользователь
14 1
Батя, конечно, дебил, но не думаю, что это прям вот такой кошмар
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Ъ
11 3
Думаю, кузбасские гаишники этого кузбассовца обязаны откузбассить.
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z
9 3
Кузбассовцы не в шоке, а в зоне экологического бедствия.
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*
27 0
Ну прям таки в шоке. Как хорошо что мое детство прошло в ссср без таких вот бдительных граждан рядом. Разбивали носы, колени и даже ломали, падали и поднимались. Не хныкали не то что мальчишки, даже девчонки. А сейчас кого воспитывают? ЗЫ можно подумать он со скоростью 100 км в час носится...
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Мария
12 1
Согласна с предыдущими комментаторами. Ничего экстра страшного не вижу.
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Кузня самый лучший город на земле.
11 4
Если что еще рожу! ))) Новокузнечане самый суровый народ!))
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Ъ
1 16
Согласна с предыдущими комментаторами. Ничего экстра страшного не вижу.
Кузбассовца кузбасские гаишники уже изловили и по-кузбассовки откузбассили по полной! Жаль, что прав не лишили...
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Саня
0 0
А тот который снимал и другие люди,почему не прекратили эти покатушки?????да потому что уроды сами люди.
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lex
2 0
какие гнусные людишки...втихую снять, выложить...
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Я
2 0
Если мама не против, то вообще их дело.
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Андрей
0 0
Опять этот мажор объявился или новый завелся,то девочку над крышей держал,то из окна авто
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