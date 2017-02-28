Международное жюри конкурса World Car of the Year определило лучшее авто для женщин.

Судьи, 25 женщин-работниц крупнейших автомобильных компаний, определяли победителя из 60 моделей машин. Критериями стали привлекательный внешний вид, функциональность, безопасность, комфорт, цена и так далее.

Лидером в итоге признали гибридную пятидверку «Хёндэ Ионик». Машина вышла совсем недавно — в 2016 году. В России её пока не продают.

В номинации «Лучшее семейное авто» для женщин победила модель «Мазда С ИКС». В России её цена стартует от 1,4 миллиона рублей.

«БМВ» 5 серии назвали самой роскошной машиной. Немудрено: стоимость такого авто стартует от 2 750 000 рублей.

А «Форд Фиеста» признали самой бюджетной машиной. В России она стоит от 633 000 рублей.

Конкурс World Car of the Year проходит каждый год. Его судьями становятся 48 журналистов из 22 стран, пишущих на автомобильную тематику.

Как ранее сообщал ВашГород.ру, в России сейчас работают над нейроавтомобилем — он будет понимать мысленные команды водителя. А «АвтоВАЗ» создаёт новую «Ладу», управлять которой можно будет со смартфона или компьютера.