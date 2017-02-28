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Кузбасские полицейские сняли ролик о мошенниках-страховщиках

Сегодня 15:32
Автор:
Полина Лазарева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
kirov.bezformata.ru

В этом году кузбасские полицейские обнаружили 123 преступления в сфере страхования. Были и случаи изготовления и сбыта поддельных бланков полисов ОСАГО.

Для того, чтобы предотвратить мошенничество в сфере страхования, полицейские создали специальный ролик. В видео объясняют, как отличить поддельный полис. Горожанам объясняют, где можно проверить подлинность полиса по базам РСА.

В полиции сообщили, что даже при действующем полисе можно оказаться фигурантом уголовного дела, если речь идёт об инсценировке аварии для получения финансовой выгоды.

Ранее ВашГород.ру писал, как оформить ДТП без инспекторов — по европротоколу.

Комментарии 3
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1111
2 0
Кто видел аварию 18.11.17 в 5 утра на перекрёстке Курако-Кирова(Куйбышева возле росстелекома) Газели (доставка цветов) и серебристая иномарка седан. Просьба связаться по телефону 89994304772. На повороте с Курако на Куйбышева была машина, ждала включение стрелки светофора.
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Илья
1 0
"если речь идёт об инсценировке аварии для получения страховых выплат" ВЫПЛАТ ???? каких нах ВЫПЛАТ???? Никто никому давно ничего уже не платит
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*
0 0
"...Для того, чтобы предотвратить мошенничество ..., полицейские создали специальный ролик..."

А мы-то, наивные, думаем. что полиция должна просто переловить и пересажать всех мошенников. А кто сопротивлялся при аресте - пристрелить гнид.

Но нет - ролик состряпать легче! Можно даже из кабинета не выходить.
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