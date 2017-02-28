В этом году кузбасские полицейские обнаружили 123 преступления в сфере страхования. Были и случаи изготовления и сбыта поддельных бланков полисов ОСАГО.

Для того, чтобы предотвратить мошенничество в сфере страхования, полицейские создали специальный ролик. В видео объясняют, как отличить поддельный полис. Горожанам объясняют, где можно проверить подлинность полиса по базам РСА.

В полиции сообщили, что даже при действующем полисе можно оказаться фигурантом уголовного дела, если речь идёт об инсценировке аварии для получения финансовой выгоды.

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