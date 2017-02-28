В этом году кузбасские полицейские обнаружили 123 преступления в сфере страхования. Были и случаи изготовления и сбыта поддельных бланков полисов ОСАГО.
Для того, чтобы предотвратить мошенничество в сфере страхования, полицейские создали специальный ролик. В видео объясняют, как отличить поддельный полис. Горожанам объясняют, где можно проверить подлинность полиса по базам РСА.
В полиции сообщили, что даже при действующем полисе можно оказаться фигурантом уголовного дела, если речь идёт об инсценировке аварии для получения финансовой выгоды.
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А мы-то, наивные, думаем. что полиция должна просто переловить и пересажать всех мошенников. А кто сопротивлялся при аресте - пристрелить гнид.
Но нет - ролик состряпать легче! Можно даже из кабинета не выходить.