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Внимание, водитель: на дорогах в Новокузнецке новый рейд

Сегодня 15:55
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Автор:
Кристина Ковалёва
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Samarskie-voditeli.ru

Сотрудники ГИБДД проверят соблюдение правил ПДД на пешеходных переходах.

Проверять сотрудники Госавтоинспекции будут не только водителей, но и пешеходов.

Профилактическая операция, получившая название «Пешеходный переход», началась 20 ноября. Продлится она до 30 числа этого месяца, сообщили в ГИБДД Новокузнецка.

В ведомстве рассказали, что именно аварии на пешеходных переходах занимают лидирующую позицию в рейтинге происшествий на дороге. Только за 2017 год на переходах в Новокузнецке погибли 4 человека, травмировались 69.

Особое внимание сотрудники ГИБДД уделят аварийным участкам дорог, а также участкам возле школ и местам интенсивного движения пешеходов. Особенно это актуально сейчас, когда из-за обильного количества осадков уменьшается видимость и сцепление с дорогой.

Также сотрудники проверят и состояние пешеходных переходов и примыкающим к ним участков дорог.

Как уже сообщал ВашГород.ру, в МЧС кузбассовцев предупредили об обильном снегопаде и попросили быть аккуратнее за рулём.

Комментарии 7
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Вс
2 1
А нормально в штатном режиме работать не судьба? Дороги и пешиходные переходы они проверят, пусть тогда хоть фото отчёт, ни разу не видел такого кино.
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Ъ
4 7
А когда администрация нам что-то будет отвечать, а не пешка Оксана? Проспект Металлургов от площади Маяковского до вокзала весь кривой, а мостят проспект Коляна, где и так было неплохо, потому что там никто не ездит... Помимо проспекта Коляна, проводят реконструкцию никому не нужной улицы Спартака, вешают смешной светофор на Тореза - Советской Армии. Зачем нам рейды ГАИ? Пополнить городской бюджет?
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1111
3 0
Кто видел аварию 18.11.17 в 5 утра на перекрёстке Курако-Кирова(Куйбышева возле росстелекома) Газели (доставка цветов) и серебристая иномарка седан. Просьба связаться по телефону 89994304772. На повороте с Курако на Куйбышева была машина, ждала включение стрелки светофора.
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местный-2
1 0
О рейдах сообщают очевидно ,чтобы показать видимость работы, да отчитаться .
Инспектора скоро стану редкостью...что-то мне так кажется.
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Сосед
2 0
Проверьте лучше моего соседа,28 лет ездит на 200,меняет часто машины,сотрудник ГИБДД
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Андрей
0 0
Судей и прокуроров теперь же не могут проверять и штрафовать,надо на ком то оторваться
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z
0 0
Судей и прокуроров теперь же не могут проверять и штрафовать,надо на ком то оторваться
Ну типа их вообще проверяли да?
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