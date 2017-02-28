Сотрудники ГИБДД проверят соблюдение правил ПДД на пешеходных переходах.

Проверять сотрудники Госавтоинспекции будут не только водителей, но и пешеходов.

Профилактическая операция, получившая название «Пешеходный переход», началась 20 ноября. Продлится она до 30 числа этого месяца, сообщили в ГИБДД Новокузнецка.

В ведомстве рассказали, что именно аварии на пешеходных переходах занимают лидирующую позицию в рейтинге происшествий на дороге. Только за 2017 год на переходах в Новокузнецке погибли 4 человека, травмировались 69.

Особое внимание сотрудники ГИБДД уделят аварийным участкам дорог, а также участкам возле школ и местам интенсивного движения пешеходов. Особенно это актуально сейчас, когда из-за обильного количества осадков уменьшается видимость и сцепление с дорогой.

Также сотрудники проверят и состояние пешеходных переходов и примыкающим к ним участков дорог.

Как уже сообщал ВашГород.ру, в МЧС кузбассовцев предупредили об обильном снегопаде и попросили быть аккуратнее за рулём.