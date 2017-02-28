В 2017 году кемеровчане пожаловались в полицию на специфический запах в воздухе.
После обращений горожан провели проверку — специалисты несколько месяцев исследовали воздух, рассказали в полиции. В итоге обнаружили превышение предельно-допустимой концентрации аммиака, сажи, оксида углерода и других вредных веществ. Эксперты заявили, что весь год уровень загрязнения воздуха оставался высоким, это отрицательно сказывалось на здоровье людей.
По предварительным данным, сильнее всего воздух загрязняли в Центральном и Заводском районах. Правоохранители завели уголовное дело, сейчас ищут источник загрязнения воздуха.
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