В 2017 году кемеровчане пожаловались в полицию на специфический запах в воздухе.

После обращений горожан провели проверку — специалисты несколько месяцев исследовали воздух, рассказали в полиции. В итоге обнаружили превышение предельно-допустимой концентрации аммиака, сажи, оксида углерода и других вредных веществ. Эксперты заявили, что весь год уровень загрязнения воздуха оставался высоким, это отрицательно сказывалось на здоровье людей.

По предварительным данным, сильнее всего воздух загрязняли в Центральном и Заводском районах. Правоохранители завели уголовное дело, сейчас ищут источник загрязнения воздуха.