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В Кемерове из-за сильного загрязнения воздуха возбудили уголовное дело

Сегодня 16:15
Автор:
Полина Лазарева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
panoptikon.org

В 2017 году кемеровчане пожаловались в полицию на специфический запах в воздухе.

После обращений горожан провели проверку — специалисты несколько месяцев исследовали воздух, рассказали в полиции. В итоге обнаружили превышение предельно-допустимой концентрации аммиака, сажи, оксида углерода и других вредных веществ. Эксперты заявили, что весь год уровень загрязнения воздуха оставался высоким, это отрицательно сказывалось на здоровье людей.

По предварительным данным, сильнее всего воздух загрязняли в Центральном и Заводском районах. Правоохранители завели уголовное дело, сейчас ищут источник загрязнения воздуха.

Комментарии 1
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А
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вскоре дело закроют за отсутствием состава преступления.
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