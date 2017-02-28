Кемеровчан зовут на концерт гитариста-виртуоза, композитора Валерия Дидюли.
Музыкант приезжает в столицу Кузбассу 18 февраля, но билеты уже поступили в продажу. Их цена варьируется от 1300 до 2600 рублей. Как указано в онлайн-бронировании на сайте Kassy.ru, горожане выкупили уже половину билетов.
Концерт пройдёт в филармонии имени Штоколова.
Напомним, также в Кемерове в следующем году выступит рок-группа КняZz. А уже послезавтра в столицу Кузбасса снова приезжает Филипп Киркоров.
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