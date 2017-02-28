На стадионе «Металлург» начинает работу открытый каток.

Встать на коньки на ледовой площадке под открытым небом можно уже на этой неделе, начиная с 24 ноября. Как сообщило руководство, катания стартуют в эту пятницу в 17 часов.

А в понедельник, 27 ноября, в это же время пройдёт торжественное открытие катка на «Металлурге».

Как говорится на сайте стадиона «Металлург», на катке можно взять коньки в аренду или воспользоваться уроками тренера, который научит вас уверенно чувствовать себя на льду.

Кстати, все коньки, что будут сдаваться в прокат — новые. А если вы решите взять свои, то подточить лезвия можно прямо перед катанием.

Открытый каток на центральном стадионе будет работать в будние дни (кроме понедельника) с 17:00 до 21:00. В выходные — с 13:00 до 17:00 и с 18:00 до 22:00 часов.

Час катания — 150 рублей. Прокат коньков — 100 рублей час.