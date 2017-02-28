Кемеровчанка Татьяна Кардаильская создала петицию о необходимости строительства западного моста и объездной дороги.

«На сегодняшний день Кемерово, где проживает 556 920 человек, является единственным крупным городом за Уралом, где нет объездной дороги, и весь грузовой транзитный транспорт (не менее 2000 фур в сутки) едет через жилые районы», — пояснила она.

Татьяна добавила, что мост и дорога, которая выведет из города участок федеральной трассы, жизненно необходимы. Поток фур препятствует движению пассажирского и личного транспорта, загружает мосты, портит дороги так, что их каждый год приходится ремонтировать. Кроме того, грузовые машины добавляют выхлопов в воздух, ухудшая «и так незавидную» экологическую обстановку.

Расширить участок федеральной трассы на узком Логовом шоссе невозможно, так как дорога пролегает в охранной зоне — между Сосновым бором и музеем-заповедником «Красная горка».

Ранее ВашГород.ру писал, что в Кемерове возбудили уголовное дело в связи с высоким уровнем загрязнения воздуха.

Напомним, накануне городские власти сообщили, что готовят проект нового автомобильного моста, который соединит Кировский район с центром города.