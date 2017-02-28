Читатели ВашГород.ру смогут следить за ходом «Снежных покатушек» онлайн и болеть за любимую команду.

В день «икс», 25 ноября, мы запустим на сайте трансляцию с текстом, фото и видео. Напомним, десятки семей с детьми от 2 до 7 лет соберутся, чтобы доказать, что они — самые дружные, спортивные и активные. А для этого придётся первыми докатить своего малыша на санках до финиша, перетянуть тюбинг у соперника и так далее. Подробнее о всех конкурсах читайте здесь.

Победителям ВашГород.ру вместе с официальным партнёром мероприятия, агентством праздника «Империя», вручит ценные призы. А все остальные получат утешительные подарки.

Решились? Тогда заполняйте регистрационную форму, обязательно указывайте свои контакты. Приходите в субботу, 25 ноября, к 12:30 на Площадь торжеств Центрального района. С собой возьмите санки (тюбинги), а если своих нет, мы выдадим перед началом. Не забудьте про команду поддержки и хорошее настроение! Начало в 13:00.

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