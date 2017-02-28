Кемеровская Госавтоинспекция объявила о рейде «Водитель-пешеход», который проводят для профилактики аварий с участием пешеходов.

«Наезд на пешехода по-прежнему остается одним из самых распространенных видов дорожно-транспортных происшествий», — сообщили в ГАИ.

С начала года в городе случилось около 200 аварий с пешеходами, 16 человек погибло, 108 травмированы. Большинство ДТП произошло по вине водителей, однако виновными всё чаще становятся и сами пешеходы.

Сотрудники ДПС выйдут к опасным пересечениям транспортных и пешеходных потоков, патрули выставят и в местах концентрации ДТП. Рейд продлится до 30 ноября.

Водителям напоминают, что теперь штраф за непредставление преимущества пешеходу увеличили до 1,5−2,5 тысяч рублей.

Новокузнецкие инспекторы тоже выйдут на массовые рейды, писал ВашГород.ру.