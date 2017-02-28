ВашГород.ру совместно с компанией «Обнови обои» начинает проект «Дизайн-инспекция». Он будет интересен всем, кто небезразличен к вопросу создания уюта в своем доме.

В качестве тестовой версии в первом выпуске мы предложили дизайнеру Елене Илюшкиной оценить интерьеры квартир, в которых живут журналисты ВашГород.ру.

А в следующих наших выпусках мы расскажем об интерьерах в квартирах новокузнечан, которые захотят поучаствовать в проекте и получить заключение специалиста о собственном интерьере. (Как подать заявку на участие, читайте в конце статьи).

Интерьер № 1 — «Прихожая с признаками стиля «лофт». Домочадцы попытались придать своему коридору настроение брутального помещения, используя характерные для «лофта» материалы — обои под текстуру грубой штукатурки и кирпича, лампа, похожая на фонарь с чердака, репродукция Гюстава Климта, как будто украшающая стену в мастерской художника.

Что скажет дизайнер и получилось ли создать у наших коллег интерьер, который отвечал бы всем канонам стиля, узнайте, посмотрев видеозапись ниже.

Основные ошибки и неточности: Сочетание в одном пространстве и теплых и холодных тонов, из-за чего интерьер «не собрался». Слишком разные цвета и фактуры деревянных элементов интерьера — и белые двери и венге в мебели и рыжевато-коричневый ламинат.

Интерьер № 2 «Бежевая гостиная с рыжим котом». Она расположена в однокомнатной квартире стандартной планировки, в ней проживают 2 человека. Помещение является еще и спальней, и кабинетом, соответственно, мебели в ней довольно много. Кроме того, в ней 2 окна.

Дизайн комнаты выполнен в пастельных тонах с однородной цветовой гаммой. Как добавить уюта и колоритности и при этом не создать дисгармонию — узнаём у дизайнера Елены Илюшкиной.

Основные ошибки и неточности: слишком монотонный и скучноватый интерьер за счет использования только бежевых оттенков. Нет цветовых акцентов ни в обоях, ни в мебели, ни в текстиле. Пространство, которое призвано выполнять сразу несколько функций не зонировано.

Интерьер № 3 «Кухня с видами на «Нью-Йорк», интерьер которой построен по принципу контрастности, а в качестве «фартука» использованы фотообои с видом Бруклинского моста.

Смотрим, что посоветует дизайнер нашему журналисту.

Основные ошибки и неточности: Высокая концентрация цвета и объектов в зоне приготовления — и «активный» фартук и очень яркие алые кухонные фасады. Перенасыщение мелкими деталями пространства делает его «шумным», не гармоничным. В текстиле не поддержаны цветовые акценты помещения. Такое впечатление, что эти две зоны из абсолютно разных историй.

Кроме того, каждый читатель сможет принять участие в обсуждении материалов, а самые активный получит призы. Для это необходимо:

Быть зарегистрированным пользователем на сайте ВашГород.ру Внимание!!! При регистрации необходимо указать адрес вашей электронной почты для обратной связи Оставить комментарий под новостью о том, какой интерьер вам больше всего понравился или не понравился и почему? (аргументировать свою позицию) Специалисты компании «Обнови обои» выберут лучший комментарий и мы свяжемся с победителем для того, чтобы рассказать, как забрать приз.

Примите участие в проекте

Суть заключается в следующем: читатели ВашГород.ру могут присылать на нашу почту news@vashgorod.ru фото интерьеров своих квартир или домов и вопросы, которые интересуют.

А наш эксперт вынесет свой вердикт по некоторым вариантам: гармонично ли цветовое решение в интерьере, правильно ли расставлены акценты, соответствует ли дизайн назначению помещения, верно ли выбран стиль и поддержан ли он в деталях, каковы основные ошибки и находки каждого пространства?

За один выпуск будут рассматриваться не более пяти интерьеров. Список формируется согласно очереди.