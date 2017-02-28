В Новокузнецке продолжают открываться новые заведения.
На Транспортной появилась кафе-шашлычная «Сковородка». Основную часть меню занимают блюда на мангале, но есть первое, второе, холодные закуски и так далее.
Как стало известно ВашГород.ру, кафе-шашлычная в Новокузнецке не входит в сеть заведений.
Напомним, гриль-бар People’s в Новокузнецке откроется в новом формате.
Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.
Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.
Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.