Новосибирск НовокузнецкКемерово Другой
18+
Гид по городу
Здоровый город
Недвижимость
Мнения
Обзоры
В ритме города
Фотогород
Происшествия
Справочник
Гид по городу

В Новокузнецке открылось новое кафе «Сковородка»

Сегодня 07:45
аватар автора
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ВашГород.ру

В Новокузнецке продолжают открываться новые заведения.

На Транспортной появилась кафе-шашлычная «Сковородка». Основную часть меню занимают блюда на мангале, но есть первое, второе, холодные закуски и так далее.

Как стало известно ВашГород.ру, кафе-шашлычная в Новокузнецке не входит в сеть заведений.

Напомним, гриль-бар People’s в Новокузнецке откроется в новом формате.




Ваш комментарий будет первым.
Добавить комментарий
Размещение рекламы
Для пресс-релизов
Правила использования материалов
Контактная информация
Справочник
Новости Новосибирска - ВашГород.ру
2005-2017 – ВашГород.ру
18+

Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.

Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.

Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.

ВСЕ НОВОСТИ