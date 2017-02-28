Как обычно в среду мы приготовили для вас интерактивную карту развлечений на ближайшую неделю. Кликайте на неё и вы узнаете, где и когда пройдёт мероприятие.

А под картой можете найти подробное описание события.

Сегодня, 22 ноября.

Сегодня, в среду, в ДК «ХIХ партсъезда» пройдёт концерт, посвящённый Дню матери, который, отмечается в последнее воскресенье ноября.

Новокузнечан приглашают насладиться творчеством лучших детских коллективов города. Вход свободный. Начало в 18 часов.

Адрес: улица Мурманская, 24.

В этот же день в КиноЛаборатории пройдёт просмотр французского фильма «Пена дней» Мишеля Гондри. Всех желающих приглашают в кафе «Прана». Начало в 19 часов. По всем вопросам — 8953−066−3304. Адрес: проспект Строителей, 38.

А можно совместить приятное с полезным, одновременно отдыхая и работая. С 22 по 24 ноября в Новокузнецке пройдет Форум предпринимателей. Он является деловой площадкой для бизнес-сообщества Сибирского региона и проводится при активной поддержке Администраций Кемеровской области и города Новокузнецка.

Адрес: улица Автотранспортная, 51.

А вечером в 20 часов в ресторане «Фонарь» пройдёт концерт известного рок-барда Бранимира. Вход 350 рублей. Заказ столиков: 8−904−373−71−00. Адрес: улица Ростовская, 11 Ресторан «Фонарь».

Четверг, 23 ноября.

В Новокузнецке пройдёт концерт народного артиста Даниила Крамера. Это советский и российский джазовый пианист, педагог, композитор и продюсер, известный как своими регулярными и массовыми выступлениями, так и самостоятельно разработанной схемой гастрольных абонементов джазовой музыки в филармонических залах России.

Мероприятие пройдёт в рамках фестиваля «Джаз у старой крепости» в Губернаторском джаз-клубе «Геликон».

Начало в 19 часов.

Адрес: улица Покрышкина, 4.

24 ноября — пятница.

24 ноября всех ценителей русской культуры приглашают окунуться в атмосферу вечёрки.

Фольклорно-этнографический центр «Щедрыня» приглашает Вас на русскую вечёрку «Фёдор студёный»! В этот раз вечёрка пройдёт в формате «Дискотека по-русски» в фойе ДК «Строитель». Просто приходите и веселитесь!

Начало в 18:30, цена билета — 100 рублей.

Место: ДК «Строитель», Орджоникидзе, 23.

В этот день пройдёт сразу несколько концертов, посвящённых дню матери.

Например, 24 ноября в ДК им. Маяковского пройдёт концертная программа, посвященная Дню матери.

В этот вечер коллектив дворца подарит всем матерям района свои творческие номера. Взрослые, состоявшиеся коллективы, будут радовать зрителей своим творчеством.

Начало в 18 часов. Вход 100 рублей.

Адрес: улица Пушкина, 26.

В ДК ХIХ партсъезда тоже организуют концертную программу, посвящённую всем мамам. В этот чудный вечер каждый ребенок, посещающий Дворец культуры, поздравит свою любимую маму с этим прекрасным праздником.

Концерт незакрытого формата. Приглашаются все — мамы, бабушки, папы и дедушки. Потому что творчество — для всех!

Начало в 19 часов. Вход 150 рублей.

Адрес: Мурманская, 24.

Суббота, 25 ноября.

Пройдёт концерт Дмитрия Суйканена «Моя дорога» в Центральной библиотеке им. Н. В. Гоголя.

Дипломант и лауреат городских, областных, всероссийских, международных конкурсов и фестивалей литературного творчества, автор поэтического сборника «Книга жизни», член Союза писателей России исполнит шлягеры 1960−1980 годов и песни из кинофильмов, а также представит собственное поэтическое творчество.

Информация по телефону: 74−73−87. Начало в 15:30. Вход свободный.

Адрес: улица Спартака, 11.

Для любителей потанцевать группа «Шары» в Новокузнецке даст концерт . ШАРЫ — это группа из Барнаула, которые за три года существования успели отыграть множество концертов, завоевать сердца школьниц по всей стране и СНГ, выпустить 2 ЕР и — наконец, — дебютный альбом «Обычный». Начало в 20 часов. Вход 200 рублей. Адрес: проспект Пионерский, 18, «ALIBI bar».

В Ресторане «Фонарь» в этот день пройдёт WINTER PARTY.

Начало в 23 часа.

Адрес: Ресторан «Фонарь», Ростовская 11.

26 ноября — воскресенье.

В это день все россияне будут праздновать День Матери. Конечно, отметят праздник и в Новокузнецке.

В ДК «Шахтостроитель» пройдёт концерт, приуроченный к празднику.

Все дети и молодежь, которые посещают ДК, выйдут на сцену с самыми тёплыми словами для своих любимых и родных мам, бабушек. Каждый из них сможет подарить свое тепло, творчество и все те эмоции, которые невозможно выразить словами.

Начало в 14 часов. Вход 100 рублей.

Адрес: улица Дорстроевская, 5А.

Новокузнецкий драматический театр также приглашает в этот день провести воскресенье культурно. В 17 часов новокузнечан приглашают на спектакль «Нос» режиссера Михаила Лебедева. Специально для постановки заказаны оригинальные декорации. А пока готовятся конструкции, часть репетиций проходит в скейт-парке у театра, где есть очень похожие элементы, чтобы у артистов была возможность привыкнуть к необычному пространству. Начало в 17 часов. Вход 800 рублей. Адрес, проспект Металлургов, 28.

27 ноября — понедельник.

В это день пройдёт торжественное открытие катка на центральном стадионе Новокузнецка «Металлург». На катке можно взять коньки в аренду или воспользоваться уроками тренера, который научит вас уверенно чувствовать себя на льду.

Начало торжественного открытия в 17 часов.

Открытый каток на центральном стадионе будет работать в будние дни (кроме понедельника) с 17:00 до 21:00. В выходные — с 13:00 до 17:00 и с 18:00 до 22:00 часов.

Час катания — 150 рублей. Прокат коньков — 100 рублей час.

Адрес: проспект Строителей, 28.

28 ноября, вторник.

Новокузнечанок приглашают на бесплатный открытый урок по фитнесу, который пройдёт в Батутном центре «ГРАВИТАЦИЯ»

Начало в 19 часов. Вход свободный.

Адрес: проспект Строителей, 18. Телефон 890 951 703 001.