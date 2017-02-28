Россиянка заявила, что «Первый канал» в программе «Я могу» обманул зрителей.

Речь идёт о выпуске от 22 октября с Тимуром Иоселиани из Липецка. Мужчина заявил, что обладает феноменальной памятью. В доказательство берётся запомнить всех зрителей из зала, а затем найти их фотографии среди 200 других.

Герой программы узнал шестерых. Среди них была и некая Ольга Ковалёва — её фото показали среди прочих.

Однако когда указанных зрителей просят подняться, вместо Ольги Ковалёвой встаёт девушка, не похожая на неё, тем самым подтверждая свою личность. Разница бросается в глаза: на фото женщина средних лет, а в зале молодая девушка.

Нестыковку заметила пользовательница «Пикабу». Она даже связалась с настоящей Ольгой Ковалёвой во «ВКонтакте». Выяснилось, что женщина должна была участвовать в съёмках, но в день передачи заболела и не пришла. «Фотографию редакторы, видимо, не поменяли», — предполагает пикабушница.

Компания «Красный квадрат», которая производит шоу, пообещала переснять выпуск на независимой площадке, пишет «Комсомольская правда».