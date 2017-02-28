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В Кемерове собрались огромные пробки: на дорогах ДТП

Сегодня 08:45
Автор:
Полина Лазарева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
fishki.net

Движение в Кемерове вновь парализовали пробки. Сила заторов достигает восьми баллов.

Огромная пробка собралась в сторону центра города от выезда из Кировского: машины стоят на Логовом шоссе и улице Нахимова до пересечении со 2-ым переулком Авроры. Машины стоят и на улице Терешковой от проспекта Шахтёров, автомобили стоят до развязки на Лесную Поляну. Чуть дальше развязки на карте отмечено ДТП.

Ещё одна авария случилась на пересечении улиц Соборной и Гагарина. Движение затруднено от улицы Тимирязева.

Кроме того, сложно проехать по Кузнецкому проспекту, в целом движение затруднено в центральной части города.

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