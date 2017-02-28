Кемеровчане возмущены управляющей компанией «Кемерово-Сити». В частности, речь идёт об обслуживании дома по адресу Серебряный бор, 6/1.

Одна их жительниц дома рассказала, что в квитанции оплаты ЖКХ есть строка «дымоудаление у домов выше 10 этажей», за которую исправно вносят платежи уже больше года. Однако на 13-м, техническом, этаже через решётку видно, что «там всё разворочено, а самого вентилятора и в помине нет», написала она в группе «Инцидент Кемерово».

Жительница дома недовольна, что платила «просто так» и высказала опасение, что при пожаре жильцы верхних этажей задохнутся дымом.

«Я, как житель этого дома, требую до 25 декабря 2017 года установить всё соответствующее оборудование согласно проекту», — подвела итог кемеровчанка.

До управляющей компании корреспонденту ВашГород.ру дозвониться не удалось.