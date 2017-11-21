Федеральная антимонопольная служба (ФАС) готова поддержать инициативу о введении минимальной цены пачки сигарет.

Об этом сообщил начальник контрольно-финансового управления ведомства Владимир Мишеловин.

Легальный бизнес говорит о том, что как собственно это было в алкогольной продукции, введение минимальной стоимости пачки сигарет будет способствовать сокращению рынка нелегальной продукции. Если это так, то, конечно, мы будем это предложение поддерживать, — цитирует rns.online слова Мишеловина.

Однако конкретных решений по этому вопросу не принято.

Как писал ВашГород.ру, с идеей ввести минимальную розничную цену на пачку сигарет в июне этого года выступила компания-производитель табачной продукции PMI. Инициативу поддержали и её конкуренты — компания JTI. По словам экспертов, если в России установят минимальную цену на сигареты, они станут дешевле.

Минэкономразвития выступило против единой минимальной цены на сигареты. В ведомстве считают, что эта мера увеличит долю нелегальной продукции на российском табачном рынке.

Таким образом, вопрос о введении единой минимальной цены на пачку сигарет остаётся открытым.