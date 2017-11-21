Новосибирск НовокузнецкКемерово Другой
18+
Гид по городу
Здоровый город
Недвижимость
Мнения
Обзоры
В ритме города
Фотогород
Происшествия
Справочник

В России хотят установить минимальную цену на сигареты: позиция ФАС

Сегодня 09:35
аватар автора
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
tck.tv

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) готова поддержать инициативу о введении минимальной цены пачки сигарет.

Об этом сообщил начальник контрольно-финансового управления ведомства Владимир Мишеловин.

Легальный бизнес говорит о том, что как собственно это было в алкогольной продукции, введение минимальной стоимости пачки сигарет будет способствовать сокращению рынка нелегальной продукции. Если это так, то, конечно, мы будем это предложение поддерживать, — цитирует rns.online слова Мишеловина.

Однако конкретных решений по этому вопросу не принято.

Как писал ВашГород.ру, с идеей ввести минимальную розничную цену на пачку сигарет в июне этого года выступила компания-производитель табачной продукции PMI. Инициативу поддержали и её конкуренты — компания JTI. По словам экспертов, если в России установят минимальную цену на сигареты, они станут дешевле.

Минэкономразвития выступило против единой минимальной цены на сигареты. В ведомстве считают, что эта мера увеличит долю нелегальной продукции на российском табачном рынке.

Таким образом, вопрос о введении единой минимальной цены на пачку сигарет остаётся открытым.

Комментарии 3
Добавить комментарий
аватар
НЕ ПАТРИОТ!
4 0
ТВАРИ! РАДИ АКЦИЗ готовы людей травить!
ответить
аватар
Джокер
0 0
Бросай курить
Курить я буду,НО пить,не брошу......
ответить
Добавить комментарий
Размещение рекламы
Для пресс-релизов
Правила использования материалов
Контактная информация
Справочник
Новости Новосибирска - ВашГород.ру
2005-2017 – ВашГород.ру
18+

Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.

Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.

Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.

ВСЕ НОВОСТИ