Федеральная антимонопольная служба (ФАС) готова поддержать инициативу о введении минимальной цены пачки сигарет.
Об этом сообщил начальник контрольно-финансового управления ведомства Владимир Мишеловин.
Легальный бизнес говорит о том, что как собственно это было в алкогольной продукции, введение минимальной стоимости пачки сигарет будет способствовать сокращению рынка нелегальной продукции. Если это так, то, конечно, мы будем это предложение поддерживать, — цитирует rns.online слова Мишеловина.
Однако конкретных решений по этому вопросу не принято.
Как писал ВашГород.ру, с идеей ввести минимальную розничную цену на пачку сигарет в июне этого года выступила компания-производитель табачной продукции PMI. Инициативу поддержали и её конкуренты — компания JTI. По словам экспертов, если в России установят минимальную цену на сигареты, они станут дешевле.
Минэкономразвития выступило против единой минимальной цены на сигареты. В ведомстве считают, что эта мера увеличит долю нелегальной продукции на российском табачном рынке.
Таким образом, вопрос о введении единой минимальной цены на пачку сигарет остаётся открытым.
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