Введение новых правил только увеличило количество ДТП на кольце.
Напомним, что с 8 ноября по всей России проезд по кольцам подчиняется единому правилу: кольцо — главное, примыкающие дороги — второстепенные.
В Новокузнецке схема движения изменилась на двух кольцах: у Гормолзавода и на привокзальном кольце.
Однако введение новых правил ещё больше запутало водителей, а количество ДТП на кольце у вокзала за этот период только увеличилось.
Как пояснила представитель УДКХиБ Оксана Ишимцева в эфире НовоТВ, сейчас рассматривают вариант отказа на этом участке дороги от знака «Кольцевое движение».
Частотность аварий объясняется тем, что автолюбители по привычку едут на зелёный, будучи уверены, что они главные.
Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.
Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.
Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.
Это было сразу понятно!