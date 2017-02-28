Новосибирск НовокузнецкКемерово Другой
18+
Гид по городу
Здоровый город
Недвижимость
Мнения
Обзоры
В ритме города
Фотогород
Происшествия
Справочник
Авто

Кольцевое движение на вокзале могут отменить

Сегодня 09:50
аватар автора
Автор:
Кристина Ковалёва
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Novokuznetsk.su

Введение новых правил только увеличило количество ДТП на кольце.

Напомним, что с 8 ноября по всей России проезд по кольцам подчиняется единому правилу: кольцо — главное, примыкающие дороги — второстепенные.

В Новокузнецке схема движения изменилась на двух кольцах: у Гормолзавода и на привокзальном кольце.

Однако введение новых правил ещё больше запутало водителей, а количество ДТП на кольце у вокзала за этот период только увеличилось.

Как пояснила представитель УДКХиБ Оксана Ишимцева в эфире НовоТВ, сейчас рассматривают вариант отказа на этом участке дороги от знака «Кольцевое движение».

Частотность аварий объясняется тем, что автолюбители по привычку едут на зелёный, будучи уверены, что они главные.

Комментарии 8
Добавить комментарий
аватар
Ф
19 0
"Дебилы б***ь"
Это было сразу понятно!
ответить
аватар
Кай
17 0
Да хоть отменяй, хоть нет. Если человек олень то он олень. С таким успехом можно все новые знаки по городу отменить. Пересадить на лошадей и ездить.
ответить
аватар
Тотоха
15 1
Полный критенизм! Если есть знак - соблюдай его и ПДД. Причем здесь то, что водители путаются? Это их проблема и недоработка автошколы! В ПДД не должно быть компромиссов!
ответить
аватар
я
5 2
Как это,отменить Федеральный Закон.Вот это великая страна и непобедимая,умом не познанная.А Медведев не обидится.
ответить
аватар
Прынц на сером " козле "
6 1
Да какое там - кольцо? Не пойми что там,а не кольцо... Надо было все оставить как есть -равнозначный перекресток . А то получается бардак. Машинам зеленый,но на кольце надо уступить дорогу... Пока пропускаешь,загорелся красный... Все. Половина машин стоит на пешеходном переходе...
ответить
аватар
Илья
1 0
Единые правила для всех и неипет
ответить
аватар
..
0 1
Как это,отменить Федеральный Закон.Вот это великая страна и непобедимая,умом не познанная.А Медведев не обидится.
При чем тут отмена закона? Здесь отмена названия данной части дороги - кольцо.
ответить
аватар
Читатель
0 1
На вокзальном кольце постоянный бардак. С установлением светофоров стало более безопасно. Но с введением нового закона о том, что все кольца стали главными, бардак усилился в 10 раз. Теперь вообще не возможно заехать на кольцо. Водители стали его избегать. Проезжают по сквозным дворам , либо мимо магазина фанспорт. Таким образом мимо школы 41 и во дворах увеличился поток машин . Предложение о снятии знака кольцо считаю правильным. Так как закон о кольцах переписать на уровне города нельзя, но заменить знак кольцо на знак обычного перекрестка, считаю действительно выходом из ситуации. Как вот будут выкручиваться в Новосибирске вообще не понятно. Там раньше почти все кольца были не главные. Да, была проблема выехать с кольца, то попасть на кольцо было не сложно. Теперь там полный бардак. Что то напоминает наш дурдом на кольце Рембыттехники. Постоянные аварии, пробки.
ответить
Добавить комментарий
Размещение рекламы
Для пресс-релизов
Правила использования материалов
Контактная информация
Справочник
Новости Новосибирска - ВашГород.ру
2005-2017 – ВашГород.ру
18+

Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.

Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.

Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.

ВСЕ НОВОСТИ