Введение новых правил только увеличило количество ДТП на кольце.

Напомним, что с 8 ноября по всей России проезд по кольцам подчиняется единому правилу: кольцо — главное, примыкающие дороги — второстепенные.

В Новокузнецке схема движения изменилась на двух кольцах: у Гормолзавода и на привокзальном кольце.

Однако введение новых правил ещё больше запутало водителей, а количество ДТП на кольце у вокзала за этот период только увеличилось.

Как пояснила представитель УДКХиБ Оксана Ишимцева в эфире НовоТВ, сейчас рассматривают вариант отказа на этом участке дороги от знака «Кольцевое движение».

Частотность аварий объясняется тем, что автолюбители по привычку едут на зелёный, будучи уверены, что они главные.