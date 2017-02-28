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В Кемерове предлагают запустить ещё один участок реверса

Сегодня 10:01
Автор:
Полина Лазарева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
autonews.ru

Кемеровчанин предложил запустить реверсивное движение ещё на одном участке.

«Предлагаю рассмотреть вариант установки реверсивного движения на проспекте Притомский», — написал житель города Максим Нестеренко на сайте «Банк идей».

Сейчас предложение рассматривают городские власти.

Накануне кемеровчане создали петицию о необходимости дороги в объезд города и западного моста, писал ВашГород.ру. Кроме того, власти начали готовить проект строительства автомобильного моста из Кировского района в Центральный.

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