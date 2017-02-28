Кемеровчанин предложил запустить реверсивное движение ещё на одном участке.
«Предлагаю рассмотреть вариант установки реверсивного движения на проспекте Притомский», — написал житель города Максим Нестеренко на сайте «Банк идей».
Сейчас предложение рассматривают городские власти.
Накануне кемеровчане создали петицию о необходимости дороги в объезд города и западного моста, писал ВашГород.ру. Кроме того, власти начали готовить проект строительства автомобильного моста из Кировского района в Центральный.
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