Кемеровчанин предложил запустить реверсивное движение ещё на одном участке.

«Предлагаю рассмотреть вариант установки реверсивного движения на проспекте Притомский», — написал житель города Максим Нестеренко на сайте «Банк идей».

Сейчас предложение рассматривают городские власти.

Накануне кемеровчане создали петицию о необходимости дороги в объезд города и западного моста, писал ВашГород.ру. Кроме того, власти начали готовить проект строительства автомобильного моста из Кировского района в Центральный.