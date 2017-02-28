Новокузнецк завалило снегом. На дорогах образовались пробки.

Снег валил всю ночь, не переставая, а с ним дул ветер. В утренние часы на дорогах наблюдаются заторы и ДТП. Заезды и выезды со дворов и прилегающих территорий превратились в снежную кашу, где буксуют и застревают автомобили. Также на некоторых участках образовалась колея.

Даже если дорожная техника и работала всю ночь, то хватило всего нескольких часов, чтобы дороги опять превратились раллийные трассы. В Кузбассе за ночь выпала треть декадной нормы снега. Лучше всех в таких обстоятельствах чувствовали себя полноприводные кроссоверы и внедорожники.

«На выезде с Кульяновки на Народную застрял тягач, потому что перекрёсток превратился в кашу из снега, где также буксовали и легковые автомобили», — рассказал ВашГород.ру автолюбитель Иван.

Как ранее сообщал ВашГород.ру, сотрудники МЧС рекомендуют водителям отказаться от дальних поездок и быть предельно внимательными на дороге. А специалисты Кемеровского гидрометцентра рассказали, что погода на этой неделе обещает быть тёплой и снежной. Каждый день обещают осадки в виде снега.