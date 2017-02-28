ТРЦ «Планета» зовёт новокузнечан закупаться товарами с большими скидками и веселиться на «Ночи шопинга».
Масштабное мероприятие устраивают вечером в пятницу, 24 ноября. В этот день торговый центр продолжит работу до полуночи. На одежду, обувь, товары для дома и бытовую технику популярных брендов устроят скидки до 70%, сообщают организаторы. Список магазинов, участвующих в мероприятии, выложат в соцсети позже.
Гостям обещают развлекательную программу. С 20:00 выступит ударное шоу Zanozzza, кавер-группа Jaggerband и шоу-балет TOTAL. Для ребятишек с 17:00 до 20:00 организуют детский клуб в духе мультфильма «Зверопой».
Также торговый центр устраивает розыгрыш iPhone 8 и подарочных карт «Планета».
«Совершите в „Планете“ покупку на сумму от 1000 рублей (кроме Ашана», «Формула кино IMAX», «Мегалэнд», а также покупок подарочных карт/сертификатов в торговых точках «Планеты» и на стойке Planetacard), зарегистрируйте чек на стойке акции на первом уровне и опустите его в купоноприёмник до 22:50″, — сообщают организаторы в официальном сообществе во «ВКонтакте».
Розыгрыш призов начнётся в центральном атриуме в 23:00, уточнили в группе «Планеты».
Напомним, на этой неделе многие магазины в честь «Чёрной пятницы» устраивают большие скидки. Как уже сообщал ВашГород.ру, в акции в том числе участвуют «Ашан» и «Метро».
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