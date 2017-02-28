У россиян очень много праздников.
Однако чтобы добиться успеха в жизни, надо больше работать. Такое мнение высказал глава Роструда Всеволод Вуколов. Таким образом он прокомментировал предложение учредить в России профессиональный день специалиста по криптовалюте, сообщает «Коммерсант».
При этом Вуколов отметил, что с большим уважением относится ко всем профессиям. Но посоветовал жителям нашей страны больше времени тратить на работу.
Как писал ВашГород.ру, в 2018 году россияне получат десятидневный отдых с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года, трёхдневный отдых с 23 по 25 февраля. Четыре дня будем отдыхать с 8 по 11 марта, столько же — с 29 апреля по 2 мая. По три дня продлится отдых с 10 по 12 июня и с 3 по 5 ноября.
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Вопрос Екатерины Ефимовой:
— Недавно прозвучала идея — учредить в России праздник специалистов по блокчейну или криптовалютам. Как вы к этому относитесь? С вашей точки зрения, есть другие профессии, которые достойны профессионального праздника?
Ответ:
— Праздников профессиональных очень много, я с большим уважением отношусь ко всем профессиям. Но мне кажется, мы очень много празднуем, и я бы всем посоветовал больше времени тратить на работу. Чем больше мы будем работать, тем скорее достигнем успеха.
Беседовала Екатерина Ефимова
В таком контексте он верно высказался,зачем нужны какие-то еще дополнительные праздники,действительно надо работать если хочешь увидеть результат.
__________
Вопрос Екатерины Ефимовой:
— Недавно прозвучала идея — учредить в России праздник специалистов по блокчейну или криптовалютам. Как вы к этому относитесь? С вашей точки зрения, есть другие профессии, которые достойны профессионального праздника?
Ответ:
— Праздников профессиональных очень много, я с большим уважением отношусь ко всем профессиям. Но мне кажется, мы очень много празднуем, и я бы всем посоветовал больше времени тратить на работу. Чем больше мы будем работать, тем скорее достигнем успеха.
Беседовала Екатерина Ефимова
В таком контексте он верно высказался,зачем нужны какие-то еще дополнительные праздники,действительно надо работать если хочешь увидеть результат.
Почему-то порой так хочется дать ложкой по лбу вот таким вот главам труда. Чтоб вывести из вечного оцепенения. Чтоб проснулись, да узнали, чпм народ-то живет
Наслаждаться плодами труда будут другие-элита. )))))