У россиян очень много праздников.

Однако чтобы добиться успеха в жизни, надо больше работать. Такое мнение высказал глава Роструда Всеволод Вуколов. Таким образом он прокомментировал предложение учредить в России профессиональный день специалиста по криптовалюте, сообщает «Коммерсант».

При этом Вуколов отметил, что с большим уважением относится ко всем профессиям. Но посоветовал жителям нашей страны больше времени тратить на работу.

Как писал ВашГород.ру, в 2018 году россияне получат десятидневный отдых с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года, трёхдневный отдых с 23 по 25 февраля. Четыре дня будем отдыхать с 8 по 11 марта, столько же — с 29 апреля по 2 мая. По три дня продлится отдых с 10 по 12 июня и с 3 по 5 ноября.