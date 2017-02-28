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Глава Роструда посоветовал россиянам больше работать

Сегодня 10:10
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Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
kuban24.tv

У россиян очень много праздников.

Однако чтобы добиться успеха в жизни, надо больше работать. Такое мнение высказал глава Роструда Всеволод Вуколов. Таким образом он прокомментировал предложение учредить в России профессиональный день специалиста по криптовалюте, сообщает «Коммерсант».

При этом Вуколов отметил, что с большим уважением относится ко всем профессиям. Но посоветовал жителям нашей страны больше времени тратить на работу.

Как писал ВашГород.ру, в 2018 году россияне получат десятидневный отдых с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года, трёхдневный отдых с 23 по 25 февраля. Четыре дня будем отдыхать с 8 по 11 марта, столько же — с 29 апреля по 2 мая. По три дня продлится отдых с 10 по 12 июня и с 3 по 5 ноября.

Комментарии 16
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Андрей
20 0
Медведьев советовал в бизнес идти,этот работать,платить достойно надо чтобы желание было
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Бусина
33 0
Мы тоже, в свою очередь советуем работать больше министрам, депутатам ГД, и др чиновникам!!! Не набивать свой карман огромными з/п, не думать в первую очередь о золотых парашютах, не думать как отжать бизнес у кого-то, не про откаты и взятки думать, а думать как разваленное производство по всей стране поднять, как сельское хозяйство поднять!!!!!!!!!Люди-то работают, и работают за гроши, а успехи только у топ менеждеров, министров, и др.
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Депутат
1 6
Прав на все 200 %, обнаглел наш народишко, по десять дней отдыхают, и ноют, что заоплата маленькая
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Тимофей
7 4
Платите норм и работать будем!!!Мудачье депутатское!!!
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Депутат
5 2
Платите норм и работать будем!!!Мудачье депутатское!!!
Работать научишься, научиться и зарабатывать, клоун
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Ксения
9 0
Работа - работе рознь. Можно нифига не делать и получать зарплату вполне приличную. При этом вопить, что все вокруг тунеядцы и работать не умеют. А можно впахивать и получать копейки. И тоже вопить, что везде сплошь дармоеды. Сложность в том, что у нас на одного с сошкой семеро с ложкой. Вуколов, в частности - с ложкой и хорошей такой. И не надо говорить, типа: кто на что учился. Скорее, у кого какая лапа мохнатая оказалась.
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Сан Саныч 7220
4 0
По его морде видно что он только языком может работать)))
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*
8 0
Мы тоже, в свою очередь советуем работать больше министрам, депутатам ГД, и др чиновникам!!! Не набивать свой карман огромными з/п, не думать в первую очередь о золотых парашютах, не думать как отжать бизнес у кого-то, не про откаты и взятки думать, а думать как разваленное производство по всей стране поднять, как сельское хозяйство поднять!!!!!!!!!Люди-то работают, и работают за гроши, а успехи только у топ менеждеров, министров, и др.
Ага, вот кто бы говорил... Они на заседания не являются в полном составе, а если являются, спят или с гимнастками сидят хихикают... То-то видно , как они трудятся, что страна в опе по всем фронтам. Даже на Олимпиаду могут не пустить, какие хреновые отношения не были бы у Запада с СССР, но до такого даже в то время не дошло.
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местный-2
1 2
А выглядело все так:
__________
Вопрос Екатерины Ефимовой:
— Недавно прозвучала идея — учредить в России праздник специалистов по блокчейну или криптовалютам. Как вы к этому относитесь? С вашей точки зрения, есть другие профессии, которые достойны профессионального праздника?
Ответ:
— Праздников профессиональных очень много, я с большим уважением отношусь ко всем профессиям. Но мне кажется, мы очень много празднуем, и я бы всем посоветовал больше времени тратить на работу. Чем больше мы будем работать, тем скорее достигнем успеха.
Беседовала Екатерина Ефимова

В таком контексте он верно высказался,зачем нужны какие-то еще дополнительные праздники,действительно надо работать если хочешь увидеть результат.
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Прынц на сером " козле "
5 0
В нашем колхозе была лошадь. Она очень много работала.. Но председателем так и не стала
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Прынц на сером " козле "
1 0
Не учите нас хорошо работать. Лучше научитесь хорошо платить
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Имя есть
1 0
А выглядело все так:
__________
Вопрос Екатерины Ефимовой:
— Недавно прозвучала идея — учредить в России праздник специалистов по блокчейну или криптовалютам. Как вы к этому относитесь? С вашей точки зрения, есть другие профессии, которые достойны профессионального праздника?
Ответ:
— Праздников профессиональных очень много, я с большим уважением отношусь ко всем профессиям. Но мне кажется, мы очень много празднуем, и я бы всем посоветовал больше времени тратить на работу. Чем больше мы будем работать, тем скорее достигнем успеха.
Беседовала Екатерина Ефимова

В таком контексте он верно высказался,зачем нужны какие-то еще дополнительные праздники,действительно надо работать если хочешь увидеть результат.
Многие профессиональные праздники - в воскресные дни. Кто на непрерывном производстве, тот и в Новый год работает, не то, что в проф. праздник.
Почему-то порой так хочется дать ложкой по лбу вот таким вот главам труда. Чтоб вывести из вечного оцепенения. Чтоб проснулись, да узнали, чпм народ-то живет
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как то так
0 0
Надо всех приковать к рабочим местам(цепями).Пока всю работу не переделают ,ни каких домой! И так всю жизнь!
Наслаждаться плодами труда будут другие-элита. )))))
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00000
0 0
Да ** НЕ ХОЧУ я работать, смысл какой? Один **** не заработаешь. Скорей бы эта жизнь кончилась уже...
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