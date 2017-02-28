В помещении обнаружили нарушение правил пожарной безопасности.
Сотрудники МЧС выявили на складе медикаментов в Тяжине нарушение пожарной безопасности. В помещении отсутствовала автоматическая система оповещения и сигнализация. В связи с этим склад пришлось закрыть по решению суда.
Однако эти меры временные. Как сообщили в пресс-службе УФССП, судебные приставы опечатали помещение склада на два месяца. За это время руководство должно ликвидировать замечания.
Как только пожарная система будет соответствовать нормам безопасности — склад снова начнёт свою работу.
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