В помещении обнаружили нарушение правил пожарной безопасности.

Сотрудники МЧС выявили на складе медикаментов в Тяжине нарушение пожарной безопасности. В помещении отсутствовала автоматическая система оповещения и сигнализация. В связи с этим склад пришлось закрыть по решению суда.

Однако эти меры временные. Как сообщили в пресс-службе УФССП, судебные приставы опечатали помещение склада на два месяца. За это время руководство должно ликвидировать замечания.

Как только пожарная система будет соответствовать нормам безопасности — склад снова начнёт свою работу.