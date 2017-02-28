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Здоровый город

В Кузбассе закрыли опасный лекарственный склад

Сегодня 10:15
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Автор:
Кристина Ковалёва
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Lisisoft.com

В помещении обнаружили нарушение правил пожарной безопасности.

Сотрудники МЧС выявили на складе медикаментов в Тяжине нарушение пожарной безопасности. В помещении отсутствовала автоматическая система оповещения и сигнализация. В связи с этим склад пришлось закрыть по решению суда.

Однако эти меры временные. Как сообщили в пресс-службе УФССП, судебные приставы опечатали помещение склада на два месяца. За это время руководство должно ликвидировать замечания.

Как только пожарная система будет соответствовать нормам безопасности — склад снова начнёт свою работу.

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