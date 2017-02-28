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В Кемерове открыли второй бар «Крюгер Холл»

Сегодня 10:40
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Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ВКонтакте

Кемерово пополнился ещё одним баром «Крюгер Холл».

Заведение открыли в минувшие выходные на Сибиряков-Гвардейцев. В честь этого два дня подряд для гостей устраивали развлечения с музыкой, конкурсами и призами.

Во втором баре горожан ждёт разнообразие мяса на гриле, большой выбор горячих блюд, закуски для компании и множество сортов пенных напитков.

Напомним, первое заведение компании работает на Ленинградском.

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