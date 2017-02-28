Кемерово пополнился ещё одним баром «Крюгер Холл».
Заведение открыли в минувшие выходные на Сибиряков-Гвардейцев. В честь этого два дня подряд для гостей устраивали развлечения с музыкой, конкурсами и призами.
Во втором баре горожан ждёт разнообразие мяса на гриле, большой выбор горячих блюд, закуски для компании и множество сортов пенных напитков.
Напомним, первое заведение компании работает на Ленинградском.
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