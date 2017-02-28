Специалисты выяснили, как россияне оценивают работу общественного транспорта в своих городах.

Рейтинг составили эксперты сайта Domofond.ru.

Список возглавила Тюмень. Местные жители оценили общественный транспорт на 7 баллов. В качестве преимуществ они отмечают, что «общественный транспорт ходит часто» и «можно легко уехать куда угодно».

На втором месте Грозный, на третьем — Ангарск.

Кемерово расположился на 16-ой строчке, Новосибирск — на 21-ой, Новокузнецк занял 27 место. Всего в рейтинг вошли 100 российских городов.

Как отмечают авторы рейтинга, из городов с населением более 1 миллиона человек в топ вошли только Москва (6 место) и Санкт-Петербург (5 место). Наиболее заметная положительная динамика по сравнению с оценками прошлого года среди городов-миллионеров зафиксирована в Новосибирске (+14 мест), а отрицательная — в Челябинске (-11).

Хуже всего ситуация в Волгограде (98 место), Шахтах (99 место), Балашихе (последняя строчка рейтинга).