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Кузбассовцы хотят работать четыре дня в неделю

Сегодня 11:10
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Автор:
Кристина Ковалёва
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Galleryhip.com

Таковы результаты опроса, проведённого специалистами Зарплата.ру.

В опросе приняли участие 3500 жителей Кемеровской области. У них спросили, сколько дней и часов они готовы работать.

Кузбассовцы рассказали, что работают по традиционному графику 5/2, таких людей в регионе 74%. Примерно 16% поделились, что работают по сменному графику. Фрилансеров в области всего 3%.

При этом большинство работают в день по восемь часов, 25% - по девять.

Однако 86% кузбассовцев высказались, что хотят иметь больше выходных и изменить свой рабочий график. Около 90% респондентов согласились бы работать больше часов в день, если им предоставят дополнительный выходной. Но только при сохранении прежней зарплаты.

Из них 52% хотят перейти на четырехдневную рабочую неделю, чуть больше 20% желают перейти на график 2/2. А вот 18% опрошенных не готовы отказаться от пятидневки и хотят работать в прежнем ритме дальше.

33% рассказали, что хотели бы работать всего семь часов в день. Некоторые даже готовы уменьшить время обеденного перерыва, чтобы приходить домой раньше. Примерно 25% опрошенных могут отказаться от болтовни на рабочем месте, а 16% готовы брать часть работы на дом. А вот 10% опрошенных признались, что ничем не готовы пожертвовать ради сокращения рабочего дня.

Другие же, наоборот, говорят, чтобы справиться с объёмом работы за четыре дня им необходимо работать по девять часов в день — таких 14%.

ВашГород.ру сообщал, что глава Роструда призвал россиян больше работать.

Комментарии 9
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местный-2
3 0
Вдаваться в подробности смысла нет,но больше походит на попытку очередного развода людей с определенной целью.
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Справедливый
0 0
Врут! Дистанционно, на Мальдивах и на телефоне, все хотят работать!
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Про
1 0
Депутатом хочу работать каждый день
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местный-2
2 0
Добавлю,что кузбассовцы на самом деле должны работать не более четырех дней в неделю,с возможностью уезжать из города дважды в год в отпуска хотя бы месяца на два, но зарплата тоже должна быть увеличена вдвое.
Раз никто не может позволить себе отказаться от соседства с угрожающей жизни экологией.Только так....может и здоровых станет больше.
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+
0 0
я очень хочу работать 4 дня, за мою з.п. я вообще 3 дня должна работать, мне можно так сказать даже немного вредит моя работа в моей жизни, поэтому пусть сокращают раб.неделю
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Инна
0 0
И школы 4 дня? И садики 4 дня? Нет, конечно здорово. Но программу и за 6 дней в школе дети тянут с трудом, а за 4 дня так вообще не реально. А садики 4 дня, это как? А остальное время дети без общения будут от скуки умирать? Полная ерунда. Вот сам рабочий день можно сократить на 1 час. Для женщин было бы большой помощью. После работы каждый час важен. Уроки с детьми , дела по дому. Или наоборот, с утра минус 1 час. Спокойно можно ребенка в школу отправить и самой собраться.
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хрен с горы
0 0
Если посмотреть зарплаты по регионам (без учета Москвы), то кузбассовцы даже не 4, а 3 дня работают
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ДНД
1 0
Опять эти кузбассовцы и кузбассовки все в Кузбассе изкузбассили.
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Мимо
2 0
Я провел опрос и выяснил, что не работать с сохранением заработной платы хотят 140% Россиян!!!
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