Таковы результаты опроса, проведённого специалистами Зарплата.ру.

В опросе приняли участие 3500 жителей Кемеровской области. У них спросили, сколько дней и часов они готовы работать.

Кузбассовцы рассказали, что работают по традиционному графику 5/2, таких людей в регионе 74%. Примерно 16% поделились, что работают по сменному графику. Фрилансеров в области всего 3%.

При этом большинство работают в день по восемь часов, 25% - по девять.

Однако 86% кузбассовцев высказались, что хотят иметь больше выходных и изменить свой рабочий график. Около 90% респондентов согласились бы работать больше часов в день, если им предоставят дополнительный выходной. Но только при сохранении прежней зарплаты.

Из них 52% хотят перейти на четырехдневную рабочую неделю, чуть больше 20% желают перейти на график 2/2. А вот 18% опрошенных не готовы отказаться от пятидневки и хотят работать в прежнем ритме дальше.

33% рассказали, что хотели бы работать всего семь часов в день. Некоторые даже готовы уменьшить время обеденного перерыва, чтобы приходить домой раньше. Примерно 25% опрошенных могут отказаться от болтовни на рабочем месте, а 16% готовы брать часть работы на дом. А вот 10% опрошенных признались, что ничем не готовы пожертвовать ради сокращения рабочего дня.

Другие же, наоборот, говорят, чтобы справиться с объёмом работы за четыре дня им необходимо работать по девять часов в день — таких 14%.

ВашГород.ру сообщал, что глава Роструда призвал россиян больше работать.