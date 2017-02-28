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Оцените: ВашГород.ру запускает важный опрос для читателей сайта

Сегодня 14:36
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ВашГород.ру

ВашГород.ру представляет на суд читателей обновлённую вёрстку главной страницы сайта.

Наши разработчики приготовили новую версию, в которой удобнее путешествовать по рубрикам — теперь самые важные новости не ускользнут от вашего внимания.

Лента новостей переехала в центральную колонку, а слева расположились главные материалы дня. Основные тематические рубрики располагаются теперь не только в правой колонке, но и по центру.

Посмотреть, как будет выглядеть сайт, можно по ссылке.

Также просим вас ответить на вопрос «Нравится вам новая вёрстка или нет?» и проголосовать:

Комментарии 1
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Павел Фомин
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Нововведение нравится, правильно подобранные "картинки" хорошо дополняют выкладываемый материал, создают нужный настрой посетителей веб-сайта.
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