ВашГород.ру представляет на суд читателей обновлённую вёрстку главной страницы сайта.
Наши разработчики приготовили новую версию, в которой удобнее путешествовать по рубрикам — теперь самые важные новости не ускользнут от вашего внимания.
Лента новостей переехала в центральную колонку, а слева расположились главные материалы дня. Основные тематические рубрики располагаются теперь не только в правой колонке, но и по центру.
Посмотреть, как будет выглядеть сайт, можно по ссылке.
Также просим вас ответить на вопрос «Нравится вам новая вёрстка или нет?» и проголосовать:
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