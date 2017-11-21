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Минтранс попросили не высаживать детей-безбилетников из транспорта

Сегодня 11:50
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Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
park72.ru

Активисты обратились к министру транспорта России Максиму Соколову с просьбой запретить кондукторам высаживать детей из автобусов и троллейбусов по вечерам и в морозы.

Автором обращения — руководитель движения «За безопасность» из Санкт-Петербурга Дмитрий Курдесов. По его словам, письмо носит превентивный характер — ещё до наступления холодов общественники просят урегулировать коллизию, когда по должностным инструкциям кондуктор обязан высадить безбилетника, но тем самым он подвергает опасности его жизнь и здоровье. Об этом пишет «Российская газета».

Как отмечает издание, с начала ноября в России произошло уже несколько случаев, когда дети, не оплатившие проезд, оставались на улице. Один из примеров. В Свердловской области из автобуса в посёлке Изумруд высадили девочку. Она возвращалась из школы. У ребёнка не было денег за проезд. Но на остановке девочку ждала мама, которая специально пришла, чтобы заплатить. Девочке пришлось идти пешком.

Подобные случаи известны и в Сибири. Как писал ВашГород.ру, в январе этого года в Новосибирске кондуктор высадила 12-летнюю девочку из 95-го автобуса в 30-градусный мороз. У школьницы сломался проездной, а наличных денег с собой не было. Ещё раньше — в ноябре 2016 года — новосибирского школьника высадили из двух автобусов. Причина та же — отсутствие наличных денег. При этом на улице стояли морозы.

Комментарии 2
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хрен с горы
1 1
Может еще и продукты в магазине бесплатно давать?
Онжеребенок и зима на улице
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Читатель
0 0
Вроде бы и правильно со стороны безопасности, но народ то зачастую хитро*опый, будут этим пользоваться
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