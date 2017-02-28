Новокузнечанин узнал все места в городе в нашей фотозагадке и получит за это приз.

Напомним, в понедельник мы опубликовали три кусочка кадра, сделанных в Новокузнецке. Желающим выиграть надо было зарегистрироваться на сайте, указав электронную почту, и написать варианты ответов в комментариях. Победителю обещали сертификат на любой квест от «Паранойи».

Все кадры угадал пользователь с ником Pavel. Скоро мы с ним свяжемся и расскажем, как забрать приз.

А вот и ответы. Загадочный фонарь на первом снимке многие связали с кинотеатром «Октябрь». Но на самом деле он находится рядом со зданием 13 на Орджоникидзе.

Второй кадр мы сделали во дворе рядом с гостиничным комплексом «Лотос» — его крыша заметна на кадре.

Дом на третьем снимке находится не рядом с проспектом Строителей и не на улице Невского. На самом деле он расположен в Ближнем Куйбышеве — Черноморская, 2.

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