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Новокузнечанин получит приз от ВашГород.ру за хорошую память

Сегодня 12:05
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Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
tampereclub.ru

Новокузнечанин узнал все места в городе в нашей фотозагадке и получит за это приз.

Напомним, в понедельник мы опубликовали три кусочка кадра, сделанных в Новокузнецке. Желающим выиграть надо было зарегистрироваться на сайте, указав электронную почту, и написать варианты ответов в комментариях. Победителю обещали сертификат на любой квест от «Паранойи».

Все кадры угадал пользователь с ником Pavel. Скоро мы с ним свяжемся и расскажем, как забрать приз.

А вот и ответы. Загадочный фонарь на первом снимке многие связали с кинотеатром «Октябрь». Но на самом деле он находится рядом со зданием 13 на Орджоникидзе.

Второй кадр мы сделали во дворе рядом с гостиничным комплексом «Лотос» — его крыша заметна на кадре.

Дом на третьем снимке находится не рядом с проспектом Строителей и не на улице Невского. На самом деле он расположен в Ближнем Куйбышеве — Черноморская, 2.

Участвуйте в наших фотозагадках!

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