Новокузнечанин узнал все места в городе в нашей фотозагадке и получит за это приз.
Напомним, в понедельник мы опубликовали три кусочка кадра, сделанных в Новокузнецке. Желающим выиграть надо было зарегистрироваться на сайте, указав электронную почту, и написать варианты ответов в комментариях. Победителю обещали сертификат на любой квест от «Паранойи».
Все кадры угадал пользователь с ником Pavel. Скоро мы с ним свяжемся и расскажем, как забрать приз.
А вот и ответы. Загадочный фонарь на первом снимке многие связали с кинотеатром «Октябрь». Но на самом деле он находится рядом со зданием 13 на Орджоникидзе.
Второй кадр мы сделали во дворе рядом с гостиничным комплексом «Лотос» — его крыша заметна на кадре.
Дом на третьем снимке находится не рядом с проспектом Строителей и не на улице Невского. На самом деле он расположен в Ближнем Куйбышеве — Черноморская, 2.
Участвуйте в наших фотозагадках!
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