Ею стала Галина Глебова.
ВашГород.ру на протяжении нескольких недель рассказывал о конкурсе «Я-Модель», в котором приняли участие 75 девушек.
В финал из них вышли только четыре участницы, сумевшие достойно справиться со всеми испытаниями и заданиями, которые приготовили организаторы проекта.
Ими стали: Кристина Новак, Яна Мармадюк, Татьяна Беркутова и Галина Глебова.
Финал прошёл в это воскресенье, 19 ноября, в баре «Доски». Победительницу определяли по результатам последнего конкурса — фотосессии в стиле «Научная фантастика».
По решению жюри победительницей проекта «Я-модель» стала Галина Глебова .
Победительница получила главный приз — айфон, обучение в модельной школе, годовой контракт с модельным агентством, а также другие призы от партнёров проекта.
Все участницы также получили подарки от партнёров проекта.
Организаторы конкурса «Я модель» Елена Антонова руководитель Модельного агентства «GREEN MODELS», Виктория Шишкина руководитель Cтудии Визажа и Стиля PUDRA, а также фотограф Олеся Белая благодарят всех партнёров:
В честь финала организовали яркое и красочное шоу для всех участниц и тех, кто пришёл поддержать девушек. В нём приняли участие лаборатория зрелищ «Dell'Arte», «Кузница наук» показала своё уникальное научное шоу, танцевальная школа 2В_Ladies порадовала горожан своим творчеством. Звуковое наполенение — Анастасия Дивина, световое и огненное шоу — FENRIR.
На протяжении всех испытаний жюри проекта было неизменным:
Мария Шильникова, Мисс Кузбасс 2017 года
Ольга Тулеуова, самый пушистый блогер на просторах инстаграма
Анатолий Шум, арт-менеджер бара «Доски»
Алексей Попов, фотограф. Опыт работы более 10 лет
Валерия Мастерко, бывшая участница реалити-шоу.
Видео дневники проекта вела Ариана Дикая.
Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.
Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.
Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.