Ею стала Галина Глебова.

ВашГород.ру на протяжении нескольких недель рассказывал о конкурсе «Я-Модель», в котором приняли участие 75 девушек.

В финал из них вышли только четыре участницы, сумевшие достойно справиться со всеми испытаниями и заданиями, которые приготовили организаторы проекта.

Ими стали: Кристина Новак, Яна Мармадюк, Татьяна Беркутова и Галина Глебова.

Финал прошёл в это воскресенье, 19 ноября, в баре «Доски». Победительницу определяли по результатам последнего конкурса — фотосессии в стиле «Научная фантастика».

По решению жюри победительницей проекта «Я-модель» стала Галина Глебова .

Победительница получила главный приз — айфон, обучение в модельной школе, годовой контракт с модельным агентством, а также другие призы от партнёров проекта.

Все участницы также получили подарки от партнёров проекта.

Организаторы конкурса «Я модель» Елена Антонова руководитель Модельного агентства «GREEN MODELS», Виктория Шишкина руководитель Cтудии Визажа и Стиля PUDRA, а также фотограф Олеся Белая благодарят всех партнёров:

В честь финала организовали яркое и красочное шоу для всех участниц и тех, кто пришёл поддержать девушек. В нём приняли участие лаборатория зрелищ «Dell'Arte», «Кузница наук» показала своё уникальное научное шоу, танцевальная школа 2В_Ladies порадовала горожан своим творчеством. Звуковое наполенение — Анастасия Дивина, световое и огненное шоу — FENRIR.

На протяжении всех испытаний жюри проекта было неизменным:

Мария Шильникова, Мисс Кузбасс 2017 года

Ольга Тулеуова, самый пушистый блогер на просторах инстаграма

Анатолий Шум, арт-менеджер бара «Доски»

Алексей Попов, фотограф. Опыт работы более 10 лет

Валерия Мастерко, бывшая участница реалити-шоу.

Видео дневники проекта вела Ариана Дикая.

Фото: Geometria.ru Новокузнецк.