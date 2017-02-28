Минфин собирается расширить функции полиса обязательного медицинского страхования.
Планируется, что по полису ОМС человек сможет получить медуслуги в любой клинике, включая частные. Также эту страховку можно будет использовать для лечения за границей.
Если пациент захочет получить услугу в частной клинике, часть расходов покроет государство по полису, остальное он должен будет оплатить самостоятельно. Об этом с ссылкой на замминистра финансов Алексея Моисеева пишут «Известия».
Сейчас любая частная клиника может вступить в систему ОМС и начать приём граждан по государственным полисам. Однако на практике таких клиник мало. К тому же, смешанная оплата, когда часть отдаёт государство, а часть — пациент, невозможна. Идея Минфина призвана сделать смешанную систему оплаты возможной для любого медучреждения.
Провести реформу, уточняет издание, получится не раньше следующего года.
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