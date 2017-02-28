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СМИ: В частные медицинские клиники разрешат ходить по полису ОМС

Сегодня 13:11
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Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
p0.zoon.ru

Минфин собирается расширить функции полиса обязательного медицинского страхования.

Планируется, что по полису ОМС человек сможет получить медуслуги в любой клинике, включая частные. Также эту страховку можно будет использовать для лечения за границей.

Если пациент захочет получить услугу в частной клинике, часть расходов покроет государство по полису, остальное он должен будет оплатить самостоятельно. Об этом с ссылкой на замминистра финансов Алексея Моисеева пишут «Известия».

Сейчас любая частная клиника может вступить в систему ОМС и начать приём граждан по государственным полисам. Однако на практике таких клиник мало. К тому же, смешанная оплата, когда часть отдаёт государство, а часть — пациент, невозможна. Идея Минфина призвана сделать смешанную систему оплаты возможной для любого медучреждения.

Провести реформу, уточняет издание, получится не раньше следующего года.

Комментарии 3
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Галинка
7 0
Тогда муниципалньые поликлиники совсем прикроются
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..
8 0
Интересно, почему не возможна смешанная оплата сейчас? Очень даже. Например в городской стоматологии можешь платную пломбу поставить, можешь бесплатную. То есть платно может быть только материал, работа врача бесплатна (если не в платном кабинете). Укол обезболивающий платный в любом случае. Во всю смешанная оплата.
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Агата
0 0
Вот кто-то лапы нагреет, концов вообще не найдешь
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