Новосибирск НовокузнецкКемерово Другой
18+
Гид по городу
Здоровый город
Недвижимость
Мнения
Обзоры
В ритме города
Фотогород
Происшествия
Справочник

В Новокузнецке экология лучше, чем в Кемерове — рейтинг Минприроды

Сегодня 13:40
аватар автора
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Pixabay

Новокузнецк впервые попал в рейтинг экологического развития за 2016 год от Минприроды России.

И сразу же занял 20-е место среди 30-ти лидеров. Это свидетельствует об эффективной модели управления в области охраны окружающей среды.

Города оценивали по 56 критериям, среди которых не только состояние атмосферы, воды и так далее, но и предоставление информации по выбросам, вовлечение населения в экологические акции, проверки надзорных органов, доля экологически чистого транспорта и так далее.

Всех участников разделили на четыре категории: лидеры, догоняющие, отстающие и аутсайдеры. Новокузнецк попал в группу «догоняющие». Самые высокие баллы он набрал в энергопотреблении, обращении с отходами, управлении охраной окружающей среды. Низкие показатели — воздушная среда, доля промышленных и неиспользуемых территорий, критерий Общественного народного фронта.

Кемерово же отнесли в категорию отстающих. У столицы Кузбасса невысокие показатели по обращению с отходами, доле промышленных и неиспользуемых территорий и по энергопотреблению. Больше баллов город получил по воздушной среде, потреблению и качеству воды, экологичности транспорта и энергопотреблению.

Добавим, самыми неразвитыми с точки зрения экологии назвали Махачкалу, Рязань и Южно-Сахалинск. А в лидеры выбились Набережные Челны, Казань и Воронеж. Cосед Кузбасса, город Новосибирск, попал в категорию отстающих.

Комментарии 6
Добавить комментарий
аватар
Прохожий
7 4
Че совсем дебилы что ли.Они там что курят?
ответить
аватар
Ульян
9 2
Химпром вонь стоит, народ уезжает из Кемероки
ответить
аватар
+
0 3
Химпром вонь стоит, народ уезжает из Кемероки
Теперь им ещё больше денег дадут.
ответить
аватар
Кам 896
0 0
Сан Саныч:
Вранье очередное...
Ну как сказать, по Кемерово уже в этой "зиме" объявляли на пару дней НМУ, а у по Кузне пока не было..
НМУ - неблагоприятные метео условия.
ответить
аватар
Кузня самый лучший город на земле.
0 0
Наверное Кузню заметили, после того как выиграли проект студенты местные, по переработке пластиковых отходов. Теперь возле домов стоят контейнеры для сбора пластика.
А так я не вижу особого прорыва. Воздух и вода вот самое главное в экологии, а тут просто катастрофа!
ответить
Добавить комментарий
Размещение рекламы
Для пресс-релизов
Правила использования материалов
Контактная информация
Справочник
Новости Новосибирска - ВашГород.ру
2005-2017 – ВашГород.ру
18+

Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.

Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.

Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.

ВСЕ НОВОСТИ