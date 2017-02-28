Новокузнецк впервые попал в рейтинг экологического развития за 2016 год от Минприроды России.
И сразу же занял 20-е место среди 30-ти лидеров. Это свидетельствует об эффективной модели управления в области охраны окружающей среды.
Города оценивали по 56 критериям, среди которых не только состояние атмосферы, воды и так далее, но и предоставление информации по выбросам, вовлечение населения в экологические акции, проверки надзорных органов, доля экологически чистого транспорта и так далее.
Всех участников разделили на четыре категории: лидеры, догоняющие, отстающие и аутсайдеры. Новокузнецк попал в группу «догоняющие». Самые высокие баллы он набрал в энергопотреблении, обращении с отходами, управлении охраной окружающей среды. Низкие показатели — воздушная среда, доля промышленных и неиспользуемых территорий, критерий Общественного народного фронта.
Кемерово же отнесли в категорию отстающих. У столицы Кузбасса невысокие показатели по обращению с отходами, доле промышленных и неиспользуемых территорий и по энергопотреблению. Больше баллов город получил по воздушной среде, потреблению и качеству воды, экологичности транспорта и энергопотреблению.
Добавим, самыми неразвитыми с точки зрения экологии назвали Махачкалу, Рязань и Южно-Сахалинск. А в лидеры выбились Набережные Челны, Казань и Воронеж. Cосед Кузбасса, город Новосибирск, попал в категорию отстающих.
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Вранье очередное...
НМУ - неблагоприятные метео условия.
А так я не вижу особого прорыва. Воздух и вода вот самое главное в экологии, а тут просто катастрофа!