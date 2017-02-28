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Что стало с заброшенной школой в Новокузнецке — читайте на ВашГород.ру

Сегодня 07:00
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Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ВашГород.ру

Разбитые стёкла под ногами, брошенные книги и грязные стены — вот как выглядит заброшенная в Новокузнецке школа № 15.

Ещё десять лет тому назад здесь царило оживление, а сейчас здание посещают разве что бомжи, ищущие ночлег, да дети. Впрочем, журналист ВашГород.ру тоже там побывал. Уже завтра читайте на ВашГород.ру, почему школу закрыли, какие обрывки прошлого можно найти в заброшенном здании и что его ждёт в будущем.

Комментарии 2
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y
1 0
Если будет много школ, то не будет в них очереди, не будет очереди, то на этом не повзяткуешь. Привет чиновникам, которые сначала школы закрывают, а потом на этом зарабатывают.
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1**
0 0
Последние годы директором школы была толстая тетка и у нее были одни цели, как бы сорвать с родителей побольше денег, вроде как на ремонт. На самом деле деньги уходили в карман директора. Школа всегда была неухоженной. Двор весь зарастал бурьяном. Никаких клумб и в помине не было. Такая же школа на Абагурской площадке. Но там директор была, которая вместе со школьниками и копала и сажала цветы. У них во дворе даже бассейн с рыбками был. В Абашево школу выкрасили фасад в розовый цвет. Полный дебилизм... На собрания родителей приглашали только для сбора денег. Даже хорошо, что закрыли эту школу. Нормальные родители своих детей возят в лицеи и в гимназии в НовоБайдаевке, а с 3/4 дети учатся в 83 и 61 школе...
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