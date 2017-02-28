Разбитые стёкла под ногами, брошенные книги и грязные стены — вот как выглядит заброшенная в Новокузнецке школа № 15.

Ещё десять лет тому назад здесь царило оживление, а сейчас здание посещают разве что бомжи, ищущие ночлег, да дети. Впрочем, журналист ВашГород.ру тоже там побывал. Уже завтра читайте на ВашГород.ру, почему школу закрыли, какие обрывки прошлого можно найти в заброшенном здании и что его ждёт в будущем.