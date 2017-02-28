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Узнай Новокузнецк: угадай места в городе по снимку

Сегодня 09:40
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Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ВашГород.ру

Думаете, что хорошо знаете Новокузнецк? Проверьте свою визуальную память с ВашГород.ру.

Каждый понедельник мы публикуем три кусочка кадра со снимков, сделанных в Новокузнецке. Задача читателей — угадать, что на фотографии. Затем публикуем ответы. Поехали.

Фото № 1

Фото № 2

Фото № 3

Читатели могут писать свои варианты в комментариях.

Комментарии 3
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Жора 763
0 0
Первая поликлиника, на европейских продуктах
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***
1 0
2. Это Куйбышево. На фото видно филиал Сбербанка и угол "тц" Шахтёр. Ул Веры Соломиной
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анатолий
0 0
1 фото спартака 16
2 фото ТЦ Шахтер( в дальнее куйбышево)
3 фото лазо или глинки, где то там
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