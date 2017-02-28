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Каждый понедельник мы публикуем три кусочка кадра со снимков, сделанных в Новокузнецке. Задача читателей — угадать, что на фотографии. Затем публикуем ответы. Поехали.

Фото № 1

Фото № 2

Фото № 3

Читатели могут писать свои варианты в комментариях.