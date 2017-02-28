Думаете, что хорошо знаете Новокузнецк? Проверьте свою визуальную память с ВашГород.ру.
Каждый понедельник мы публикуем три кусочка кадра со снимков, сделанных в Новокузнецке. Задача читателей — угадать, что на фотографии. Затем публикуем ответы. Поехали.
Фото № 1
Фото № 2
Фото № 3
Читатели могут писать свои варианты в комментариях.
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2 фото ТЦ Шахтер( в дальнее куйбышево)
3 фото лазо или глинки, где то там