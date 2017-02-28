Скончался известный певец Дмитрий Хворостовский
Сегодня 14:54
Оперный певец Дмитрий Хворостовский умер на 56-ом году жизни.
Об этом РИА Новости сообщил певец Дмитрий Маликов.
Долгое время Хворостовский жил в Лондоне. В 2015-ом году он объявил, что страдает от опухоли мозга.
Мировое признание Хворостовскому принесла победа в 1989 году на телевизионном конкурсе Би-би-си «Певец мира» в городе Кардиффе (Великобритания), где он был удостоен титула «Лучший голос» и получил главный приз.
Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.
Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.
Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.