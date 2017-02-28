Оперный певец Дмитрий Хворостовский умер на 56-ом году жизни.

Об этом РИА Новости сообщил певец Дмитрий Маликов.

Долгое время Хворостовский жил в Лондоне. В 2015-ом году он объявил, что страдает от опухоли мозга.

Мировое признание Хворостовскому принесла победа в 1989 году на телевизионном конкурсе Би-би-си «Певец мира» в городе Кардиффе (Великобритания), где он был удостоен титула «Лучший голос» и получил главный приз.