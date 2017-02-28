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«Пятая колонна антиугольного фронта в действии» — такими громким словами журналисты областного телеканала «Вести Кузбасс» охарактеризовали произошедшее на сходе жителей Новокузнецкого района в Берёзове.

Однако областной канал предпочёл не рассказывать о существовании ещё одной точки зрения, а начали старую песню о том, какие угольщики молодцы, что помогают селянам.

Журналисты рассказали о том, что их съёмочной группе откровенно мешали работать. Они назвали жителей, которые хотели рассказать им о беспределе угольных разрезов, провокаторами и причислили их к пятой колонне.

В своём сюжете журналисты не рассказали о жалобах селян на ночные работы, гул техники, рёв двигателей. Умолчали и о том, что перспективное село Берёзово с дорогой и плодородной землёй превратилось в гетто Кузбасса, где страшно жить, а уехать оттуда нельзя, потому что никто твой дом не купит, даже за копейки.

Но ярлыки журналисты ВГТРК уже развешали: пятая колонна, провокаторы, сторонники безуглеродной Сибири. Хорошо, что ещё не успели причислить селян к приспешникам Навального, хотя на телевидении эту фамилию предпочитают не озвучивать.

Сами же жители просто защищают свои земли и здоровье от приближения угольных разрезов, которые вплотную подобрались к их домам и огородам.

Возможно, что каким-то чудесным образом, журналистам ВГТРК то и дело попадаются люди, которые положительно относятся к угольным разрезам. Но тогда почему в новостях не прозвучала информация о ЧП, которое произошло в Новокузнецком районе, где ведётся добыча угля разрезом «Берёзовский».

Сюжет ВГТРК:

Вот, что происходило на самом деле:

Что касается, самого сюжета, где якобы неизвестный мужчина пытался сорвать работу съёмочной группы, так это был житель Костёнкова, являющийся старожилом, который ещё помнит как его село славилось детскими оздоровительными лагерями, животноводческими предприятиями и замечательной природой.

Жители пытались достучаться до журналистов и рассказать, что те материалы, которые они выпускают в эфир, мягко говоря, не отражают всей картины происходящего в Новокузнецком районе.

Но до сих пор их слова так и не были услышаны. Может жители мешали работать телевизионщикам именно из-за того, что считают их сюжеты неправдивыми?

О том как прошёл сход села в Берёзове, мы сообщали ранее.