Где в Новокузнецке выгодно закупиться: выбираем сетевой магазин с лучшими ценами
Сегодня 08:15
ВашГород.ру предлагает читателям выбрать магазин с самыми выгодными ценами.
Для этого поучаствуйте в нашем опросе. Мы включили в него большинство сетевых магазинов, которые присутствуют в Новокузнецке.
Ранее ВашГород.ру узнавал у новокузнечан, в каком магазине им больше нравится интерьер и ассортимент. По итогам всех голосований мы объявим, какие торговые сети горожане считают самыми лучшими.
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По факту, это одно и тоже предприятие.