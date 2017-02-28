ВашГород.ру предлагает читателям выбрать магазин с самыми выгодными ценами.

Для этого поучаствуйте в нашем опросе. Мы включили в него большинство сетевых магазинов, которые присутствуют в Новокузнецке.

Ранее ВашГород.ру узнавал у новокузнечан, в каком магазине им больше нравится интерьер и ассортимент. По итогам всех голосований мы объявим, какие торговые сети горожане считают самыми лучшими.