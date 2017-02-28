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Где в Новокузнецке выгодно закупиться: выбираем сетевой магазин с лучшими ценами

Сегодня 08:15
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Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
progorodsamara.ru

ВашГород.ру предлагает читателям выбрать магазин с самыми выгодными ценами.

Для этого поучаствуйте в нашем опросе. Мы включили в него большинство сетевых магазинов, которые присутствуют в Новокузнецке.

Ранее ВашГород.ру узнавал у новокузнечан, в каком магазине им больше нравится интерьер и ассортимент. По итогам всех голосований мы объявим, какие торговые сети горожане считают самыми лучшими.

Комментарии 6
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аватар
1
7 0
Почему гастроном #1 и Холодильник не обьединили?
По факту, это одно и тоже предприятие.
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Белка
0 0
Почему в один опрос включили и Марию-ра и Мэтро с Ашаном...мне не понятно.
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конь лохматый
1 0
Однозначного ответа нет. Что-то дешевле в одном, но зато дороже в другом. Поэтому одни продукты беру в Метро, другие в Ашане, а что-то и в Ярче, который в соседнем доме
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