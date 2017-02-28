Раньше пациенты ездили в Москву.

В кемеровской больнице теперь могут лечить детей с тугоухость и полной утратой слуха. В Областной клинической больнице впервые провели операцию по восстановлению столь важного чувства — слуха.

Юной пациентке, которая с рождения ничего не слышала, сделали самый долгожданный подарок. Теперь девочка слышит. Как сообщают «Вести-Кузбасс», ребёнку имплантировали небольшое устройство, похожее на флешку.

Аппарат улавливает сигналы, увеличивает их и передаёт с помощью специальных импульсов в мозг. Однако этот имплантант нуждается в замене и регулировке каждые пять лет. Раньше пациенты с таким устройством вынуждены были летать в Москву, чтобы провести там все необходимые медицинские процедуры. Теперь это можно сделать в Кемеровской области.

Более того, дорогостоящую операцию можно получить по федеральной квоте.

«Во-первых, мы сохраняем областной бюджет, то есть, эти деньги не уходят за пределы региона — это большой плюс. Во-вторых, это нас подвигает к изучению и внедрению реабилитации такой тяжёлой группы больных», — рассказал заведующий лор-отделением Кемеровской областной клинической больницы Вячеслав Вавин.

Теперь, когда методика полностью освоена, врачи станут регулярно проводить такие операции в регионе. А это значит, что юные кузбассовцы, лишённые чувства, столь привычного для обычных людей, теперь смогут не только увидеть и потрогать этот мир, но и услышать.