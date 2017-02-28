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Кемеровчан испугали слухами о педофилах

Сегодня 15:45
Автор:
Полина Лазарева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ugpressa.ru

В группе «Инцидент Кемерово» появилось предупреждение о мужчине, который якобы подошёл к 11-летней девочке и сказал, что пришёл за ней по просьбе её мамы.

В записи говорится, что это случилось днём 21 ноября возле КузГТУ. Девочка не поверила незнакомцу и попросила назвать кодовое слово, которое они с мамой придумали на такой случай. Мужчина не смог назвать его, тогда ребёнок обратился за помощью ко взрослым на остановке. После этого неизвестный ушёл, а девочка села на автобус.

«Обращений от родителей по этому случаю не было, однако мы взяли ситуацию на контроль. Сотрудники правоохранительных органов проверят камеры видеонаблюдения возле остановки. Неизвестно, чего хотел мужчина, возможно, он был грабителем и собирался отобрать у ребёнка телефон», — прокомментировали корреспонденту ВашГород.ру в СУ СК России по Кемеровской области.

Пока неясно, произошло ли это на самом деле, так как обращений в полицию либо в Следственный комитет не поступало.

В подобных случаях необходимо обращаться в правоохранительные органы. Родителям следует поговорить с детьми и правилах безопасного поведения.

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