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Популярный кемеровский бар устроит горожанам развлечения в выходные

Сегодня 16:30
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Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
m.limon.kg

Кафе-бар Time Public приготовил для кемеровчан массу интересного на пятницу и выходные. Рассказываем полную программу развлечений.

24 ноября, в пятницу, главная тема вечера — «Мало половин». Организаторы обещают соединить одиноких кемеровчан прямо в баре. Всё это под музыку диджеев Zander, Steel и Jay.

В субботу музыкальная программа. Кафе-бар раскачает диджей Ashton из Новосибирска. Вместе с ним горожан порадуют DJ Zander, Steel и Jay и Igryk

Организаторы подумали и о ребятишках. Что ждёт самых маленьких гостей Time Public, читайте завтра в рубрике «Гид по городу».

Как ранее сообщал ВашГород.ру, в Кемерове открыли второй бар «Крюгер Холл».



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