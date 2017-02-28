Кузбассовцев просят отказаться от угля
Сегодня 16:00
Альтернативой ему, по мнению инициаторов, станет магистральный газ.
На сайте «Банк идей» кузбассовец призвал земляков задуматься об экологии Кемеровской области. По его мнению, можно значительно улучшить экологическую ситуацию в регионе, если отказаться от угля.
Начать стоит жителей частного сектора.
«Наш Кузбасс будет ещё лучше, если в дома частного сектора провести магистральный газ. Постепенный переход на газовое отопление сделает чище окружающую среду в Кузбассе», — написал житель Кемеровской области.
Напомним, что сейчас большинство домов в частном секторе и городских котельных работают на угле. Отметим, печное отопление в частных домах регулярно становится причиной жалоб горожан на смог и неприятный запах.
Недавно ВашГород.ру рассказывал, что новокузнечане обеспокоены запасами угля в котельных.
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