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Кузбассовцев просят отказаться от угля

Сегодня 16:00
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Автор:
Кристина Ковалёва
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Natcoalcorp.promportal.su

Альтернативой ему, по мнению инициаторов, станет магистральный газ.

На сайте «Банк идей» кузбассовец призвал земляков задуматься об экологии Кемеровской области. По его мнению, можно значительно улучшить экологическую ситуацию в регионе, если отказаться от угля.

Начать стоит жителей частного сектора.

«Наш Кузбасс будет ещё лучше, если в дома частного сектора провести магистральный газ. Постепенный переход на газовое отопление сделает чище окружающую среду в Кузбассе», — написал житель Кемеровской области.

Напомним, что сейчас большинство домов в частном секторе и городских котельных работают на угле. Отметим, печное отопление в частных домах регулярно становится причиной жалоб горожан на смог и неприятный запах.

Недавно ВашГород.ру рассказывал, что новокузнечане обеспокоены запасами угля в котельных.
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