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Новокузнечан зовут отмечать Новый год в джаз-клубе «Геликон»

Сегодня 16:10
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Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Pixabay

Новокузнечане смогут устроить себе музыкальный Новый год.

Джаз-клуб «Геликон» 21 и 22 декабря устраивает вечера «Джаз под ёлочкой». Гостям обещают живую музыку, выступление Деда Мороза со Снегурочкой, конкурсы и так далее.

«К нам приходят как большими компаниями, так и парами, нередко в одиночку. Билет стоит 1000 рублей. Также во время вечером будет работать кафе», — рассказала ВашГород.ру представитель джаз-клуба «Геликон».

Начнутся вечера в 19:00 и продлятся ориентировочно до 23:00—00:00. Места можно бронировать уже сейчас.

Как уже сообщал ВашГород.ру, в ресторане Paulaner Brauhaus в новогоднюю ночь выступят резиденты Comedy Club. Также мы рассказывали, как пройдёт главная ночь года в баре «Доски» и «Пивоварне Яна Гримуса».

А детский парк развлечений «Мегалэнд» с 16 по 31 декабря устроит новогодние ёлки для ребятишек.

Комментарии 3
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Пивоварня Яна Гримуса в главную ночь года не работает
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народ, а не подскажите нормальное место у нас в городе с хорошей кухней, спокойной атмосферой, живой музыкой для встречи НГ (два человека, м+ж)?
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