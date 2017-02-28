Новокузнечане смогут устроить себе музыкальный Новый год.

Джаз-клуб «Геликон» 21 и 22 декабря устраивает вечера «Джаз под ёлочкой». Гостям обещают живую музыку, выступление Деда Мороза со Снегурочкой, конкурсы и так далее.

«К нам приходят как большими компаниями, так и парами, нередко в одиночку. Билет стоит 1000 рублей. Также во время вечером будет работать кафе», — рассказала ВашГород.ру представитель джаз-клуба «Геликон».

Начнутся вечера в 19:00 и продлятся ориентировочно до 23:00—00:00 . Места можно бронировать уже сейчас.

Как уже сообщал ВашГород.ру, в ресторане Paulaner Brauhaus в новогоднюю ночь выступят резиденты Comedy Club. Также мы рассказывали, как пройдёт главная ночь года в баре «Доски» и «Пивоварне Яна Гримуса».

А детский парк развлечений «Мегалэнд» с 16 по 31 декабря устроит новогодние ёлки для ребятишек.