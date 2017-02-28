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В Центробанке рассказали о подорожании продуктов для «Оливье»

Сегодня 16:20
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Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
olive.mediasova.com

Зато традиционная новогодняя селёдка «под шубой» подешевела.

Центробанк посчитал стоимость наборов продуктов для традиционных новогодних блюд — салатов «Оливье» и «Селёдка под шубой».

Первый за год подорожал на 1,2 процента. Его приготовление обойдётся в 312 рублей. «Селёдка под шубой» подешевела на 0,9 процента. Набор ингредиентов для неё стоит чуть больше 150 рублей. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина, передаёт «Интерфакс».

При этом, по её словам, инфляционные ожидания россиян в разы превосходят реальные значения индексов, отражающих динамику цен на главные товары новогоднего стола. Инфляционные ожидания регулятор оценил в 8,7 процента, тогда как реальная годовая инфляция равна 2,6 процента.

Комментарии 2
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Глава центробанка тоже готовит оливье и шубу??? Это ж рабоче-крестьянские салаты.
Или с чего бы птице такого полета опускаться до уровня населения?
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я
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Ну это же просто вкусно! Только зачем Центробанку это считать???
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