Зато традиционная новогодняя селёдка «под шубой» подешевела.

Центробанк посчитал стоимость наборов продуктов для традиционных новогодних блюд — салатов «Оливье» и «Селёдка под шубой».

Первый за год подорожал на 1,2 процента. Его приготовление обойдётся в 312 рублей. «Селёдка под шубой» подешевела на 0,9 процента. Набор ингредиентов для неё стоит чуть больше 150 рублей. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина, передаёт «Интерфакс».

При этом, по её словам, инфляционные ожидания россиян в разы превосходят реальные значения индексов, отражающих динамику цен на главные товары новогоднего стола. Инфляционные ожидания регулятор оценил в 8,7 процента, тогда как реальная годовая инфляция равна 2,6 процента.