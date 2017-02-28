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Кемеровчан с детьми зовут на развлечения в известный кафе-бар

Сегодня 07:00
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Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Сибдепо

Кафе-бар Time Public в воскресенье устраивает для маленьких кемеровчан и их родителей яркую программу.

С 12:00 до 15:00 ребятишек ждёт шоу-программа «Baby Time». Обещают аниматоров, конкурсы, детскую дискотеку, подарки и сюрпризы. Такая программа проходит в баре каждое воскресенье, уточняют организаторы.

Ещё в этот день кемеровчан зовут c 12:00 поприветствовать холода на программе «Зима, добро пожаловать». Вход бесплатный и без возрастных ограничений. Программу пока оставили загадкой.

Как уже сообщал ВашГород.ру, в выходные Time Public также устраивает развлечения для взрослых.

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