Кафе-бар Time Public в воскресенье устраивает для маленьких кемеровчан и их родителей яркую программу.

С 12:00 до 15:00 ребятишек ждёт шоу-программа «Baby Time». Обещают аниматоров, конкурсы, детскую дискотеку, подарки и сюрпризы. Такая программа проходит в баре каждое воскресенье, уточняют организаторы.

Ещё в этот день кемеровчан зовут c 12:00 поприветствовать холода на программе «Зима, добро пожаловать». Вход бесплатный и без возрастных ограничений. Программу пока оставили загадкой.

Как уже сообщал ВашГород.ру, в выходные Time Public также устраивает развлечения для взрослых.