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Здоровый город

Заболеваемость ОРВИ в Кузбассе превысила эпидемический порог

Сегодня 07:30
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Автор:
Кристина Ковалёва
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Stopgripp.ru

На прошлой неделе в регионе зарегистрировали 15 209 случаев заболевания ОРВИ.

Впервые за последние несколько недель этот показатель увеличился. По сравнению с предыдущей неделей заболевших, обратившихся за помощью, стало на 24,5% или почти на 3000 человек больше.

В пресс-службе Роспотребнадзора по Кемеровской области сообщили, что эпидемический порог превышен на 11,3%.

При этом больше всего болеют дети. Например в возрастной группе до двух лет эпидпорог превышен на 18,7%. Дети от трёх до шести лет — на 10,3%, школьники от семи до 14 лет — 19,2%, старше 14 лет — на 13,9%.

Из госпитализированных 277 кузбассовцев всего лишь 10 взрослых. Остальные дети и подростки.

Однако в ведомстве отметили, что случаев заболевания гриппом в регионе пока не зафиксировали.

Специалисты рассказали, что первыми признаками болезни являются: высокая температура, боль в горле, кашель, насморк, ломота и усталость.

Для профилактики необходимо проветривать помещение и гулять на свежем воздухе, не перегреваться и переохлаждаться. Перед сном съедать дольку чеснока или лука, употреблять больше белковых и кисломолочных продуктов, а также пользоваться оксолиновой или другой противовирусной мазью.

Комментарии 2
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z
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И чо? Бессмысленная новость, вроде .. снег выпал зимой.
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###
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Мы уже переболели этой заразой.
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